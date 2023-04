Jadwal Liga Inggris Malam Ini: Fulham vs City, MU vs Aston Villa hingga Liverpool vs Tottenham

Selebrasi pemain Manchester United merayakan kemenangan adu penalti dalam pertandingan sepak bola semifinal Piala FA. Jadwal Liga Inggris malam ini menyajikan 5 pertandingan pekan 34, di antaranya Fulham vs City, MU vs Aston Villa hingga Liverpool vs Tottenham.

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal Liga Inggris malam ini yang menyajikan 5 pertandingan pekan 34, pada Minggu (30/4/2023).

Total ada 4 pertandingan Liga Inggris yang digelar secara bersamaan dengan kick-off mulai pukul 20.00 WIB.

Di antaranya laga Bournemouth vs Leeds, Fulham vs Manchester City, Manchester United vs Aston Villa dan Newcastle vs Southampton.

Sementara sisanya ada duel Liverpool vs Tottenham Hotspur yang memulai kick-off pukul 22.30 WIB.

Keseruan pekan 34 Liga Inggris dapat disaksikan secara live streaming Vidio.com.

Jadwal Liga Inggris Malam Ini

Minggu, 30 April 2023

Pukul 20.00 WIB - Bournemouth vs Leeds

Pukul 20.00 WIB - Fulham vs Manchester City

Pukul 20.00 WIB - Manchester United vs Aston Villa

Pukul 20.00 WIB - Newcastle vs Southampton

Pukul 22.30 WIB - Liverpool vs Tottenham Hotspur

Gelandang Manchester United asal Denmark Christian Eriksen melakukan tendangan bebas saat pertandingan sepak bola Liga Utama Inggris antara Tottenham Hotspur dan Manchester United di Stadion Tottenham Hotspur di London, pada 27 April 2023. (Glyn KIRK/AFP)

Preview Liverpool vs Tottenham

Ryan Mason bakal menjalani laga keduanya bersama Tottenham Hotspur di kandang Liverpool.