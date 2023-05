Jadwal Sepak Bola SEA Games 2023 Hari ini: Filipina vs Kamboja Live iNews TV, Ambisi Tuan Rumah

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal pertandingan sepak bola SEA Games 2023 hari ini, Selasa (2/5/2023).

Cabor sepak bola SEA Games 2023 masih menyuguhkan babak fase grup.

Hari ini, Grup A akan menyajikan dua laga antara Myanmar vs Timor Leste dan Filipina vs Kamboja yang bisa disaksikan secara langsung melalui iNews TV atau live streaming RCTI Plus.

Pemain Timnas Kamboja, Chou Sinti pencetak brace di laga pertama SEA Games 2023 rebut puncak top skor (Instagram @ffc_official_ig)

Bagi tuan rumah, Kamboja, laga ini menjadi kesempatan emas bagi mereka guna mempertahankan posisi di puncak klasemen Grup A.

Seperti yang diketahui, pada pertandingan pertama, tim asuhan Keisuke Honda berhasil menggasak Timor Leste dengan skor telak 4-0.

Sementara bagi Filipina, ini merupakan pertandingan pertama mereka di babak grup.

Begitu pula, Myanmar yang akan bersua Timor Leste.

Laga kali ini akan menjadi pentas perdana mereka di fase grup.

Di sisi lain, Timor Leste yang takluk pada pertandingan pertama lalu tentunya berambisi untuk meraih kemenangan pada laga kedua ini.

Jadwal Sepak Bola SEA Games Hari Ini, Selasa (2/5/2023)

Grup A

16.00 WIB: Myanmar vs Timor Leste

19.00 WIB: Filipina vs Kamboja

Live Streaming