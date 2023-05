Ladeni Timnas Indonesia, Timnas Argentina Terima Rp 73 Miliar Per Laga FIFA Matchday?

Ladeni Timnas Indonesia, Timnas Argentina Terima Rp 73 Miliar Per Laga?

TRIBUNNEWS.COM - FIFA Matchday Juni 2023 disebut-sebut akan berhias pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina dalam partai ujicoba.

Kabarnya, Timnas Argentina akan menerima bayaran besar atas pertandingan yang mereka lakoni di ajang FIFA Matchday tersebut.

Menurut laporan The New York Times, Argentina akan menerima uang sebesar 5 juta dollar AS atau setara Rp 73 miliar untuk satu pertandingan saja.

Kemungkinan besar itu uang yang akan dikeluarkan timnas Indonesia untuk mendatangkan Argentina.

Meskipun demikian, PSSI belum mengonfirmasi besaran uang yang dikeluarkan untuk membawa Lionel Messi dkk ke Tanah Air.

Federasi Sepak Bola Indonesia itu juga belum mengumumkan secara resmi bahwa Argentina menjadi lawan tim Merah Putih di FIFA Matchday Juni 2023.

Masih menurut media Amerika Serikat tersebut, Indonesia akan mempunyai keuntungan apabila benar melakukan ujicoba melawan Argentina.

Para pemain tim Argentina berfoto jelang dimulainya pertandingan sepak bola final Piala Dunia Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail di Lusail, utara Doha pada 18 Desember 2022. (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)

Keuntungan pertama adalah Argentina bisa mempererat hubungan diplomasi dengan Indonesia.

Ini juga bisa menjadi sebuah penghargaan pragmatis atas pemindahan tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

Bagaimana pun, penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023 akan jadi keuntungan ekonomi bagi Argentina.

"Laga lawan Indonesia bisa dianggap sebagai hadiah pragmatis yang setimpal," tulis New York Times.

"Bulan lalu, Argentina menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 setelah Indonesia dicoret karena protes keterlibatan Israel."

Sebagai pandangan, CEO Nine Sport, Arif Wicaksono, mengatakan bahwa memang benar timnas Indonesia harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk mendatangkan Argentina.