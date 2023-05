Link Live Streaming Liverpool vs Brentford Kick-off 23.30 WIB, The Reds Lagi On Fire

TRIBUNNEWS.COM - Link live streaming Liverpool vs Brentford akan tersaji pada laga pekan ke-35 Liga Inggris 2022-2023.

Link live streaming Liverpool vs Brentford dijadwalkan berlangsung di Stadion Anfield, Sabtu (6/5/2023) pukul 23.30 WIB.

Link live streaming untuk laga Liverpool vs Brentford tersedia pada bagian artikel ini.

Liverpool menyambut Brentford dengan percaya diri setelah tak terkalahkan dalam tujuh laga terakhir di Premier League.

Klub berjuluk The Reds itu bahkan melewati lima pertandingan terbaru dengan kemenangan.

Tengah pekan lalu, Liverpool menang 1-0 atas tim tamu Fulham pada laga tunda pekan ke-28 Liga Inggris.

Rentetan hasil bagus tersebut menghidupkan peluang Liverpool finis di zona empat besar pada akhir musim.

Penyerang Liverpool Mesir Mohamed Salah (Tengah) merayakan setelah melakukan tendangan penalti dan mencetak gol pertama timnya selama pertandingan sepak bola Liga Utama Inggris antara Liverpool dan Fulham di Anfield di Liverpool, barat laut Inggris pada 3 Mei 2023. (Paul ELLIS / AFP)

Liverpool saat ini bertengger di peringkat kelima klasemen Liga Inggris dengan koleksi 59 poin dari 34 laga.

Pasukan Juergen Klopp terpaut empat poin dari penghuni posisi keempat, Manchester United, yang baru bertanding 33 kali.

Liverpool wajib meraih tiga poin dari pertandingan kontra Brentford guna memangkas jarak ketertinggalan poin.

Di sisi lain, Brentford membawa bekal bagus ke Stadion Anfield.

Klub beralias The Bees itu selalu menang dalam dua pertandingan terbaru mereka di Premier League.

Pekan lalu, Ivan Toney dkk menamh tipis 2-1 atas tim tamu Nottingham Forest.

Brentford sekarang duduk di peringkat kesembilan klasemen Liga Inggris dengan nilai 50 dari 34 pertandingan.

Link live streaming Liverpool vs Brentford

Klik tautan berikut untuk mendapatkan link live streaming Liverpool vs Brentford >>> LINK

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Link Live Streaming Liverpool Vs Brentford, Kickoff 23.30 WIB"