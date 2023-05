Jadwal Bola Malam Ini Senin 8 Mei 2023: Al Nassr Tayang di iNews TV, Liga Italia Main

Penyerang Al Nassr Cristiano Ronaldo merayakan dengan rekan setimnya setelah mereka mencetak gol pertama mereka selama pertandingan sepak bola Liga Pro Saudi antara Al-Nassr dan Al-Ettifaq di Stadion King Fahd di ibukota Saudi, Riyadh pada 22 Januari 2023. Simak jadwal bola malam ini Senin (8/5) sampai Selasa (9/5) dini hari WIB. Ada Al Nassr vs Al Khaleej dan keseruan Liga Italia.

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal bola malam ini Senin (8/5) sampai Selasa (9/5) dini hari WIB.

Pertama, dari ajang Liga Arab Saudi, Al Nassr akan menjamu Al Khaleej di Stadion MRSOOL Park, Senin (8/5) pukul 23.00 WIB.

Ini merupakan kesempatan emas bagi Al Nassr untuk mengejar poin Al Ittihad yang bertengger di puncak klasemen Liga Arab Saudi.

Penyerang Al Nassr Cristiano Ronaldo (kedua kanan) bereaksi setelah tendangan bebas di pertandingan Liga Pro Saudi antara Al-Hilal dan Al-Nassr di stadion Pangeran Faisal Bin Fahd pada 18 April 2023. (FAYEZ NURELDINE / AFP)

Sebab saat ini Cristiano Ronaldo dkk tengah tertinggal tiga poin dari Al Ittihad.

Apalagi lawan Al Nassr kali ini secara kualitas di atas kertas di bawah mereka.

Al Khaleej sedang duduk di peringkat ke-14 dengan torehan 23 poin. Alhasil mereka hanya berjarak dua poin dari zona degradasi.

Sementara itu, beberapa waktu kemudian Al Ittihad juga akan bertanding. Kali ini tim asuhan Nuno Espirito Santo akan ditantang oleh Abha.

Abha sekarang sedang berada di peringkat ke-10 dengan jumlah 30 poin. Tentu saja secara kualitas di atas kertas, Abha lebih sulit untuk ditaklukkan jika dibandingkan dengan Al Khaleej.

Lalu, bergeser ke Liga Italia, bakal ada tiga pertandingan yang diselenggarakan di Negeri Pizza tersebut.

Yaitu Udinese vs Sampdoria, Empoli vs Salernitana, dan Sassuolo vs Bologna.

Itu merupakan duel di papan tengah dan papan bawah Liga Italia.

Prediksi Al Nassr vs Al Khaleej

Sportskeeda memperkirakan Al Nassr akan memperoleh kemenangan dengan skor 3-1 atas Al Khaleej.

Prediksi itu didasarkan pada performa masing-masing tim di liga.