Micah Richards Menaruh Rasa Simpati Kepada Gelandang Arsenal Martin Odegaard

TRIBUNNEWS.COM, LONDON - Micah Richards telah menjelaskan mengapa dia memiliki 'simpati' untuk kapten Arsenal Martin Odegaard.

Gelandang berusia 24 tahun, yang bergabung dengan Arsenal yang mengejar gelar dari Real Madrid pada 2021 dengan bayaran 30 juta pounds dilaporkan telah menjadi salah satu pemain yang menonjol di Liga Premier musim ini.

Faktanya, setelah golnya melawan Newcastle pada hari Minggu, terungkap bahwa Martin Odegaard telah mencetak lebih banyak gol daripada yang pernah dilakukan oleh gelandang pencetak gol terbanyak Liga Premier sepanjang masa, Frank Lampard, dalam satu musim.

Gelandang Arsenal asal Norwegia Martin Odegaard bereaksi di lapangan setelah pertandingan sepak bola Liga Utama Inggris antara Arsenal dan Southampton di Stadion Emirates di London pada 21 April 2023. Pertandingan berakhir 3-3. Adrian DENNIS / AFP (Adrian DENNIS / AFP)

Setelah memainkan peran yang sangat berpengaruh bagi The Gunners dalam perebutan gelar mereka, fans biasanya mengharapkan pemain Norwegia itu meraih sejumlah penghargaan individu musim ini, termasuk penghargaan PFA Player of the Year.

Tapi seperti yang ditunjukkan Micah Richards, Erling Haaland yang tak terhindarkan kemungkinan besar akan meraup penghargaan POTY setelah musim debutnya memecahkan rekor untuk Manchester City.

Richards, yang dianggap sebagai salah satu pakar terbaik, mengakui dalam kolomnya untuk Daily Mail bahwa dia merasa kasihan pada Odegaard.

Gelandang Newcastle United Bruno Guimaraes (kanan) berebut bola dengan gelandang Arsenal Martin Odegaard (kiri) di pertandingan Liga Inggris di St James 'Park pada 7 Mei 2023. (LINDSEY PARNABY / AFP)

"Sungguh aneh memiliki simpati untuk seseorang setelah anda menyaksikan mereka menerangi hari Minggu Anda, tetapi itu adalah perasaan pertama saya untuk Martin Odegaard," tulisnya. “Jika bukan karena Erling Haaland, kapten Arsenal akan menjadi kandidat Pemain Terbaik Tahun Ini.

"Dia mengingatkan saya pada David Silva dalam banyak hal, dengan otoritas dan kepemimpinannya yang tenang. Terkadang Anda tidak akan tahu bahwa David ada di sebuah ruangan, tetapi di lapangan dia membuat Anda mengikutinya melalui kecemerlangannya dan itulah yang dilakukan Odegaard." — 15 gol dari lini tengah (dan bukan satu penalti) hanya luar biasa.

"Ada saat ketika, untuk menjadi kapten, Anda harus memiliki suara paling keras dan kepribadian terbesar tetapi itu semua telah berubah. Steven Gerrard di Inggris tidak berteriak dan berteriak tetapi Anda melihatnya dari jarak dekat dan tidak bisa membantu tetapi terinspirasi.

"Usaha Arsenal dalam mendapatkan Odegaard dengan status pinjaman, memulihkan kepercayaan dirinya dan kemudian membelinya langsung adalah pukulan telak. Dia akan menjadi lebih baik."

Odegaard, yang diumumkan sebagai kapten Arsenal musim panas lalu, dipuji banyak orang dalam beberapa pekan terakhir, termasuk manajer Mikel Arteta.

Setelah ditanya apa yang dibawa Odegaard ke tim, Arteta mengatakan setelah pertandingan Newcastle: “Kepemimpinan yang dia tunjukkan dan tingkat konsistensi yang Anda tuntut dari para pemimpin itu.

“Dia tampil luar biasa, dia benar-benar membantu tim, dia berkembang ke arah yang benar. Kami semua sangat senang memilikinya.”

Rekan setim Odegaard, Bukayo Saka menambahkan: "Dia pemimpin yang fantastis, dia telah tampil sepanjang musim. Dia memimpin dengan memberi contoh, di dalam dan di luar lapangan. Semoga dia bisa melanjutkan performa ini.

“Kami membutuhkan gol itu karena kami berada di bawah tekanan sejak awal. Beberapa peluang pertama benar-benar berjalan sesuai keinginan mereka dan mereka juga mendapat teriakan penalti. Setelah itu kami mencetak gol yang fantastis, sejak saat itu kami mengendalikan permainan.”