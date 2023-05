Bursa Transfer Persebaya: Bajul Ijo Angkut Setengah Lusin Pemain, Lima Pilar Anyar Menyusul

Terbaru, manajemen Persebaya menambal pos yang ditinggal Rizky Ridho dengan mendatangkan Yohanes Kandaimu.

Bek tengah asal Papua itu sebelumnya memperkuat Persita Tangerang.

Sudah ada setengah line-up yang akan mengisi formasi Persebaya musim depan.

Dalam rilis Kandaimu disertakan clue lima nama berikutnya akan segara menyusul.

"You have 5 coins now unlock more?" bunyi unggahan akun resmi Persebaya.