Rekap Hasil Liga Eropa: Beda Nasib 2 Wakil Italia, Jose Mourinho Bekuk sang Murid

TRIBUNNEWS.COM - Inilah rekap hasil pertandingan leg pertama babak semifinal Liga Eropa, Jumat (12/5/2023) dini hari WIB.

Laga leg pertama semifinal Liga Eropa menyajikan laga antara AS Roma vs Bayer Leverkusen dan Juventus vs Sevilla.

Kali ini dua wakil Italia, AS Roma dan Juventus punya nasib yang berbeda.

Penyerang Sevilla Maroko Youssef En-Nesyri merayakan setelah membuka skor selama pertandingan sepak bola leg pertama semifinal Liga Eropa UEFA antara Juventus dan Sevilla pada 11 Mei 2023 di stadion Juventus di Turin. (MARCO BERTORELLO / AFP)

Juventus mesti puas bermain imbang 1-1 di kandang sendiri setelah Sevilla unggul terlebih dahulu di Stadion Allianz melalui Youssef En-Nesyri (26').

Lalu jelang bubaran, Federico Gatti menyelamatkan muka Bianconeri lewat gol penyama kedudukan yang dilesakannya pada menit ke-97.

Sementara AS Roma berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Bayer Leverkusen melalui gol yang dicetak oleh Edoardo Bove (62').

Ini berarti Jose Mourinho sukses menaklukkan sang murid yang kini menjadi juru taktik Bayer Leverkusen, yaitu Xabi Alonso.

Jose Mourinho merupakan pelatih Xabi Alonso di Real Madrid pada awal 2010-an yang lalu.

Rekap Hasil Liga Eropa

Jumat (12/5/2023)

- AS Roma 1-0 Bayer Leverkusen

- Juventus 1-1 Sevilla

Jalannya Laga Juventus vs Sevilla

Pada babak pertama, tuan rumah lebih dominan dalam hal penguasaan bola.