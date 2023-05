Happy Ending, Ofisial Thailand Pemukul Manajer Indonesia Menangis, Minta Maaf dan Memeluk Sumardji

Manajer Timnas U22 Indonesia, Kombes Pol Sumardji menceritakan kronologi dirinya dipukul official Thailand di final SEA Games 2023, Kombes Pol Sumardji menceritakan kronologi dirinya dipukul official Thailand di final SEA Games 2023, Selasa (16/5/2023).

TRIBUNNEWS.COM- Beredar video yang memperlihatkan ofisial dari Thailand, pelaku pemukulan terhadap manajer timnas Indonesia menangis tersedu dan meminta maaf.

Seorang ofisial Thailand berbaju biru datang dan memeluk manajer timnas Indonesia, Sumardji.

Dia berkaca-kaca dan memeluk manajer Sumardji, asisten pelatih Bima Sakti, dan disaksikan pelatih Indra Sjafri dan juga Effendi Gazali.

Video permohonan maaf itu diunggah di akun Instagram effendigazaliofficial.

"EKSLUSIF: Pemukul Manajer Timnas MENANGIS TERSEDU MINTA MAAF & MEMELUKNYA disaksikan Coach Indra Sjafri dan Bima," tulis akun Instagram effendigazaliofficial.

"Ya Allah, mereka saling berpelukan. Sepak bola menyatukan dunia," kata Effendi Gazali di postingan tersebut.

Postingan video permintaan maaf tersebut disambut positif oleh netizen Indonesia.

"Ditunggu..main d jakrta yaa," tulis salah seorang netizen Indonesia.

"They are THE REAL MAN," tulis yang lainnya.

"SELALU UTAMAKAN pertemanan GOKIL INDONESIAKU," tulis lainnya lagi.

"Sportifitas yang sangat tinggi good job indonesia," tulis netizen lainnya.

"Alhamdulillah. Sangat senang melihatnya"

"Salut. Yang meminta maaf sportif, yang memaafkan pun jempolan" tulis yang lainnya lagi.

"Keren ini respect setiap orang bisa berbuat khilaf, tp jiwa besar meminta maaf & saling memaafkan sgt luar biasa" tulis netizen Indonesia.