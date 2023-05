Ambisi Membara Jose Mourinho di Liga Eropa, Sesumbar AS Roma Sudah Jadi Juara

Nikolay DOYCHINOV / AFP

Pelatih AS Roma asal Portugal Jose Mourinho memberi isyarat selama pertandingan sepak bola Grup C Liga Eropa UEFA antara Ludogorets Razgrad dan AS Roma di Razgrad pada 8 September 2022. Jose Mourinho menunjukkan ambisinya jelang pertandingan antara Bayer Leverkusen vs AS Roma di Liga Eropa digelar, Jumat (19/5/2023) pukul 02.00 WIB.