Line-up Manchester City vs Real Madrid di Liga Champions, Adu Ketajaman Haaland vs Benzema

TRIBUNNEWS.COM - Berikut line-up laga Manchester City vs Real Madrid pada leg kedua semifinal Liga Champions, Kamis (18/5/2023).

Duel sengit Manchester City vs Real Madrid digelar di Stadion Etihad, kick-off laga pukul 02.00 WIB.

Baik Manchester City dan Real Madrid sama-sama menurunkan skuad terbaik mereka.

Pelatih Manchester City Pep Guardiola terlihat menurunkan pemain andalannya yaitu Erling Haaland.

Namun Real Madrid juga tak bisa dianggap remeh, sebab lini depan Los Blancos yang diisi oleh Benzema patut untuk diwaspadai.

Sebab pada musim ini Benzema telah mengemas 29 gol dan 6 assist dari semua kompetisi bersama Real Madrid.

Penyerang Real Madrid asal Prancis Karim Benzema merayakan gol pertama timnya saat pertandingan sepak bola liga Spanyol antara Real Madrid CF dan UD Almeria di stadion Santiago Bernabeu di Madrid pada 29 April 2023. Thomas COEX/AFP (Thomas COEX/AFP)

Susunan Pemain Man City vs Real Madrid

Man City (3-2-4-1)

Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland

Real Madrid (4-3-3)

Courtois; Eder Militao, Alaba, Carvajal, Camavinga; Valverde, Kross, Modric; Benzema, Vinicius Jr, Rodrygo

Link Live Streaming

Adu Ketajaman Haaland vs Benzema

Baik Man City dan Real Madrid sama-sama saling mempunyai striker yang cukup mempuni.

Man City sendiri mempunyai Haaland dan Real Madrid mempunyai Benzema.

Baik Benzema pada musim ini telah mencetak 29 gol dan 6 assist dalam 39 laga bersama Los Blancos di semua kompetisi.

Sedangkan Haaland dalam 48 laga bersama Man City berhasil mencetak 52 gol dan 8 asssist.

Jika menilik nilai dari kedua pemain tersebut lewat WhoScored di Liga Champions, baik Benzema dan Haaland mempunyai nilai yang sama.

Benzema mendapat nilai 7.21 sedangkan Haaland menorehkan 7.69.

Sementara itu jika menilik head to head City vs Real Madrid di Liga Champions, The Citizens lebih diunggul dengan tiga kemenangan.

Sedangkan Real Madrid hanya berhasil meraih satu kemenangan.

Head to Head

Liga Champions (10/5/2023): Man City 1-1 Real Madrid

Liga Champions (5/5/2022): Real Madrid 3-1 Man City

Liga Champions (27/4/2022): Man City 4-3 Real Madrid

Liga Champions (8/8/2020): Man City 2-1 Real Madrid

Liga Champions (27/2/2020): Real Madrid 1-2 Man City

