Mourinho Master Class, Back to Back Final dengan AS Roma, Berakhir Manis Seperti Porto?

Jose Mourinho berhasil membawa AS Roma ke final Liga Eropa setelah menahan imbang 0-0 Leverkusen pada leg kedua semifinal, Jumat (19/5/2023). - Pemain depan AS Roma asal Argentina Paulo Dybala (kanan) bercanda dengan pelatih AS Roma asal Portugal Jose Mourinho saat ia digantikan selama pertandingan antara AS Roma dan Monza pada 30 Agustus 2022 di stadion Olimpiade.

TRIBUNNEWS.COM - Jose Mourinho berhasil membawa AS Roma ke final Liga Eropa setelah menahan imbang 0-0 Leverkusen pada leg kedua semifinal, Jumat (19/5/2023) dini hari WIB.

Anah asuh The Special One -julukan Jose Mourinho- tersiksa selama 2x45 menit waktu pertandingan di BayArena.

Hanya satu upaya tendangan tepat sasaran ke gawang Leverkusen, berbanding jauh dengan tim tuan rumah (23) dari smua percobaan.

Tapi, Giallorossi mampu bertahan, selain penampilan Rui Patricio yang gemilang dalam laga ini, lini pertahanan AS Roma begitu disiplin untuk mengadang pemain Leverkusen.

Hasil imbang kacamata ini cukup mengantar AS Roma ke final Liga Eropa berbekal kemenangan 1-0 di laga kandang.

Baca juga: Hasil Leverkusen vs AS Roma 0-0, Skuad Jose Mourinho Melaju ke Final Liga Eropa

Dan di final nanti, AS Roma akan melawan pemanang antara Sevilla vs Juventus.

Untuk diketahui, ini adalah final beruntun AS Roma di kompetisi Eropa.

Musim 2021/2022, Mourinho berhasil mengantarkan AS Roma ke final Liga Konferensi Eropa dan meraih gelar juara setelah mengalahkan Feyenoord 1-0.

Bagi Mourinho, musim ini adalah final kompetisi Eropa yang keenam sejak tahun 2004.

Kesuksesan Mourinho membawa AS Roma melaju ke final kompetisi Eropa secara beruntung mengingatkan perjalanan The Special One saat menjadi pelatih Porto.

Pada musim 2002/2003, Mou membawa Porto juara Liga Eropa setelah mengalahkan Celtic 3-2.

Satu musim berselang, Porto berhasil menjuarai Liga Champions karena mengalahkan Monaco 3-0 di partai puncak.

Dua final lainnya yang berujung juara saat membesut Inter Milan (juara Liga Champions 2009/2010) dan Manchester United (juara Liga Eropa 2016/2017).

Akankah final keenam ini berbuah manis gelar juara bagi The Special One dan AS Roma?

(Tribunnews.com/Sina)