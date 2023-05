Link Live Streaming Liverpool vs Aston Villa di Liga Inggris, Kick-off Jam 21.00 WIB

TRIBUNNEWS.COM - Simak link live streaming pertandingan Liverpool vs Aston Villa pada pekan ke-37 Liga Inggris.

Duel antara Liverpool vs Aston Villa akan digelar di Anfield Stadium, pada Sabtu (20/5/2023) pukul 21.00 WIB.

Laga The Reds vs The Villans dapat disaksikan via live streaming di Vidio.com melalui tautan link dalam artikel ini.

Baca juga: Jadwal Bola Malam Ini: Bayern Munchen vs Leipzig, Liverpool vs Aston Villa, MU & Arsenal Away

Link Live Streaming Liverpool vs Aston Villa



Link>>>

Link>>>

Penyerang Liverpool Mesir Mohamed Salah (Tengah) merayakan setelah melakukan tendangan penalti dan mencetak gol pertama timnya selama pertandingan sepak bola Liga Utama Inggris antara Liverpool dan Fulham di Anfield di Liverpool, barat laut Inggris pada 3 Mei 2023. (Paul ELLIS / AFP)

Momentum Liverpool Tembus 4 Besar

Pada pertandingan melawan Aston Villa, Liverpool berpeluang tembus ke posisi empat besar.

Pasalnya, kini tim besutan Jurgen Klopp itu berada di peringkat kelima klasemen sementara dengan jumlah 65 poin.

Mereka hanya berjarak satu angka dengan musuh bebuyatannya, Manchester United yang berada di peringkat keempat.

Sehingga, kemenangan atas Aston Villa bakal membuka peluang Liverpool untuk bisa finis empat besar.

Namun, syaratnya Manchester United terpeleset pada tiga laga sisa.

Liverpool tentu lebih difavoritkan dalam laga nanti.

Selain akan bermain di kandang, klub asal Merseyside itu tercatat selalu menang atas Aston Villa dalam lima pertemuan terakhir di berbagai ajang.