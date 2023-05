Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia U20 2023: Big Match Italia vs Brasil, Live Moji TV

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal siaran langsung Piala Dunia U20 2023 yang pada malam ini yang menyajikan empat pertandingan.

Partai big match tersaji dari Grup D Piala Dunia U20 2023 mempertemukan Italia vs Brasil di Stadion Malvinas Argentinas, Senin (22/5/2023) pukul 04.00 WIB.

Sementara itu, tim yang pernah ditolak Indonesia, Israel, akan membuka pertandingan Piala Dunia U20 dengan bersua Kolombia pada jam 01.00 WIB.

Para penikmat sepak bola bisa menyaksikan keseruan gelaran Piala Dunia U20 2023 via live streaming Moji TV dan Vidio.com.

Baca juga: Rekap Hasil Piala Dunia U20 Semalam: Tuan Rumah Argentina Lega, Slovakia Ganas Cetak 4 Gol

Jadwal Piala Dunia U20 2023

Senin, 22 Mei 2023

Pukul 01.00 WIB | Israel vs Kolombia [Live Moji TV dan Vidio.com]

Pukul 01.00 WIB | Senegal vs Jepang [Live Vidio.com]

Pukul 04.00 WIB | Nigeria vs Rep Dominika [Live Vidio.com]

Pukul 04.00 WIB | Italia vs Brasil [Live Moji TV dan Vidio.com]

Akses Moji TV di sini<<<

Akses Vidio.com di sini<<<

Bintang Muda Chelsea Unjuk Gigi

Pertandingan antara Italia vs Brasil akan menjadi ajang unjuk gigi bagi pemain baru Chelsea, Andrey Santos.

Andrey Santos merupakan pemain muda Brasil yang dibeli Chelsea dari Vasco da Gama pada bursa transfer musim dingin yang lalu.

Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu dibeli oleh The Blues dengan harga Rp217 miliar.

Tetapi Andrey Santos kembali dipinjamkan ke Vasco da Gama guna memperoleh menit bermain sebanyak-banyaknya.

Kini ia berkesempatan untuk menunjukkan kehebatannya di gelaran Piala Dunia U20 bersama tim muda Brasil.

Rekap Hasil Piala Dunia U20 2023

Empat laga telah rampung digelar dalam perhelatan Piala Dunia U20 di Argentina pada Minggu (21/5/2023) dini hari.

Termasuk tuan rumah Argentina meladeni Uzbekistan, para junior Lionel Messi itu menang pada laga perdana mereka.

Argentina berhasil menghempaskan Uzbekistan dengan skor 2-1. Sementara itu, hasil mencolok ditunjukkan oleh tim lainnya, yakni Slowakia.

Slowakia menang telak dengan membukukan empat gol, korbannya yakni Fiji.

- Amerika Serikat 1-0 Ekuador

- Guatemala 0-1 Selandia Baru

- Argentina 2-1 Uzbekistan

- Fiji 0-4 Slowakia

Pemain Timnas Argentina U20 saat melakoni pertandingan ujicoba melawan Jepang, Selasa (16/5/2023). (Instagram @afaselection)

Jadwal Piala Dunia U20 2023

Matchday 1

Selasa, 23 Mei 2023

Pukul 01.00 WIB | Inggris vs Tunisia

Pukul 01.00 WIB | Prancis vs Korea Selatan

Pukul 04.00 WIB | Uruguay vs Irak

Pukul 04.00 WIB | Gambia vs Honduras

Matchday 2

Rabu, 24 Mei 2023

Pukul 01.00 WIB | Uzbekistan vs Selandia Baru

Pukul 01.00 WIB | Amerika Serikat vs Fiji

Pukul 04.00 WIB | Argentina vs Guatemala

Pukul 04.00 WIB | Ekuador vs Slowakia

Kamis, 25 Mei 2023

Pukul 01.00 WIB | Senegal vs Israel

Pukul 01.00 WIB | Italia vs Nigeria

Pukul 04.00 WIB | Jepang vs Kolombia

Pukul 04.00 WIB | Brasil vs Rep Dominika

Jumat, 26 Mei 2023

Pukul 01.00 WIB | Uruguay vs Inggris

Pukul 01.00 WIB | Prancis vs Gambia

Pukul 04.00 WIB | Irak vs Tunisia

Pukul 04.00 WIB | Korsel vs Honduras

Matchday 3

Sabtu, 27 Mei 2023

Pukul 01.00 WIB | Slowakia vs Amerika Serikat

Pukul 01.00 WIB | Ekuador vs Fiji

Pukul 04.00 WIB | Uzbekistan vs Guatemala

Pukul 04.00 WIB | Selandia Baru vs Argentina

Minggu, 28 Mei 2023

Pukul 01.00 WIB | Brasil vs Nigeria

Pukul 01.00 WIB | Rep Dominika vs Italia

Pukul 04.00 WIB | Kolombia vs Senegal

Pukul 04.00 WIB | Jepang vs Israel

Senin, 29 Mei 2023

Pukul 01.00 WIB | Irak vs Inggris

Pukul 01.00 WIB | Tunisia vs Uruguay

Pukul 04.00 WIB | Honduras vs Prancis

Pukul 04.00 WIB | Korsel vs Gambia

Daftar Grup Piala Dunia U20 2023

Berikut ini adalah daftar pembagian grup Piala Dunia U20 2023 di Argentina:

Grup A

Argentina, Uzbekistan, Guatemala, Selandia Baru

Grup B

Amerika Serikat, Ekuador, Fiji, Slowakia

Grup C

Senegal, Jepang, Israel, Kolombia

Grup D

Italia, Brasil, Nigeria, Republik Dominika

Grup E

Uruguay, Irak, Inggris, Tunisia

Grup F

Prancis, Korea Selatan, Gambia, Honduras

(Tribunnews.com/Deni/Sina/Hafidh Rizky Pratama)