Argentina vs Indonesia akan Jadi Laga Terakhir bagi Albiceleste Sebelum Kualifikasi Piala Dunia 2026

TRIBUNNEWS.COM- Berita tentang laporan resmi pertandingan persahabatan antara Argentina melawan Indonesia menjadi sorotan media-media internasional.

TyC Sports, media dari Argentina pun menyoroti pertandingan persahabatan antara Indonesia vs Argentina ini.

Mereka mengulasnya dalam sebuah artikel jelang laga Argentina melawan Indonesia dalam artikel berjudul, "OFFICIAL: The Argentine National Team has confirmed rivals for the tour in Asia" (RESMI: Tim Nasional Argentina telah mengkonfirmasi rival untuk tur di Asia).

Tim Nasional Argentina telah mengkonfirmasi rival untuk tur di Asia.

La Albiceleste akan melakukan tur Asia pada tanggal FIFA di bulan Juni.

Mereka akan melawan Australia di Beijing dan kemudian Indonesia di Jakarta.

Tim Nasional Argentina secara resmi mengkonfirmasi pertandingan persahabatan berikutnya digelar sebelum dimulainya Kualifikasi Piala Dunia 2026 (Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada).

La Albiceleste akan berkeliling Asia: mereka akan menghadapi Australia di China dan kemudian mengunjungi Indonesia.

Timnas Lionel Scaloni pertama kali akan menghadapi tim Australia (saingan yang mereka singkirkan di babak 16 besar Piala Dunia Qatar 2022) pada 15 Juni di Beijing, China.

Kemudian, juara dunia akan bertemu Indonesia pada 19 Juni lalu di Jakarta.

Kedua pertandingan persahabatan ini akan menjadi yang terakhir bagi Timnas Argentina sebelum dimulainya Kualifikasi Amerika Selatan untuk Piala Dunia berikutnya.

Kontes kualifikasi akan dimulai pada bulan September: Albiceleste akan bertemu Ekuador dan kemudian mereka akan menghadapi Bolivia di La Paz.

Scaloni dan euforia Timnas Argentina usai Piala Dunia: "Anda harus menikmatinya, akan mahal untuk mengulanginya," kata Scaloni dikutip dari TyC Sports

"Bukan kebetulan, ada pekerjaan di baliknya, tetapi bagi orang untuk memahami bahwa itu sangat sulit untuk dicapai. Dari sudut pandang itu, Anda harus menikmatinya, tetapi ketahuilah dengan baik bahwa itu akan memakan banyak biaya untuk mengulanginya, " kata direktur teknik.