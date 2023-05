Begini Pengumuman Resmi AFA Terkait Uji Coba Indonesia vs Argentina Tanggal 19 Juni di Jakarta

INDONESIA VS ARGENTINA- Rencana laga uji coba antara Timnas Indonesia melawan Argentina menemui titik terang. Federasi sepak bola Argentina telah mengumumkan rencana uji coba itu resmi akan digelar pada tanggal 19 Juni 2023 bertempat di Jakarta.

TRIBUNNEWS.COM- Rencana laga uji coba antara Timnas Indonesia melawan Argentina menemui titik terang dan segera jadi kenyataan.

Federasi sepak bola Argentina telah mengumumkan rencana uji coba itu resmi akan digelar pada tanggal 19 Juni 2023 bertempat di Jakarta.

Dalam pengumumannya, Federasi sepak bola Argentina AFA dan akun Twitter timnas Argentina, Seleccion Argentina menuliskan.

"Tour Asia 2023 Resmi persahabat: 06/15 vs China di Beijing, 19 Juni vs Indonesia di Jakarta. Let's go Selection!" tulisnya sambil melampirkan poster pertandingan tersebut.

Lionel Messi akan ikut bermain? Dari gambar poster timnas Argentina tersebut menampilkan bintang utama, Lionel Messi yang sedang mengepalkan tangan.

Messi bersama Emiliano Martinez, Angel di Maria, Lautaroa Martinez, Julian Alvarez.

Federasi sepak bola Argentina (AFA) secara resmi mengumumkan akan melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan Juni 2023 mendatang.

Ya, artinya gelaran Indonesia vs Argentina telah resmi akan digelar.

SeleccionMayor Gira Asia 2023

Dalam cuitan akun official Argentina, Tim Tango bakal menggelar turnamen Asia bertajuk SeleccionMayor Gira Asia 2023.

AFA juga merilis jadwal resmi bertanding ke markas Timnas Indonesia, yakni pada 19 Juni 2023.

Sebelum mendarat di Indonesia, Lionel Messi cs akan bertanding dengan Timnas Australia di China pada 15 Juni 2023.

"#SelecciónMayor Tur Asia 2023

Pertandingan persahabatan yang dikonfirmasi: