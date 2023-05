Usai Antar Timnas Indonesia Juara SEA Games, Erick Thohir Giliran Datangkan Argentina ke Indonesia

INDONESIA VS ARGENTINA- Rencana laga uji coba antara Timnas Indonesia melawan Argentina menemui titik terang. Federasi sepak bola Argentina telah mengumumkan rencana uji coba itu resmi akan digelar pada tanggal 19 Juni 2023 bertempat di Jakarta.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Meski baru menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir telah berhasil memberikan berbagai hal baik untuk persepakbolaan Indonesia.

Dimulai dari Timnas Indonesia U-22 berhasil meraih medali emas SEA Games 2023, kini dipastikan sang juara dunia, Timnas Argentina akan menjadi lawan skuad Garuda di FIFA Matchday Juni 2023.

Tentu peranan Erick Thohir cukup besar dalam keberhasilan Timnas Indonesia U-22 juara di SEA Games 2023.

Belum lama kabar bahagia itu hadir, kini ada hal yang membanggakan lagi datang dari PSSI.

Tepatnya juara Piala Dunia 2022, yakni Timnas Argentina dipastikan melawan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong pada FIFA Matchday Juni 2023 mendatang.

“Tour Asia 2023 resmi persahabatan: 06/15 vs China di Beijing, 19 Juni vs Indonesia di Jakarta. Let’s go selection!’”, tulis Federasi sepakbola Argentina, AFA dalam akun twitter Argentina.

Isu melawan tim Argentina dalam FIFA Matchday Juni nanti sudah terlihat sejak Erick Thohir menghadiri Kongres FIFA Ke-73 di Kigali, Rwanda pada Maret 2023.

Pada momen tersebut, dikabarkan Erick Thohir berbicara dengan petinggi Federasi Sepakbola Argentina (AFA) untuk membahas rencana Timnas Indonesia vs Lionel Messi dan kawan-kawan.

Berawal dari isu tersebut, kini Argentina benar-benar akan menjadi lawan Marc Klok dkk, tepatnya pada 19 Juni 2023. Tentunya keberhasilan itu lagi-lagi tak terlepas dari efek Erick Thohir.

Bahkan kode Argentina akan berlaga menghadapi Timnas Indonesia sudah dibeberkan Erick Thohir pada awal Bulan ini.

“Ya, kan kebetulan ketua PSSI-nya jaringan internasionalnya bagus. Mudah-mudahan bukan kaleng-kaleng. Jadi kalau saya bicara dengan jaringan internasional, tidak mungkin pembicaraan yang tidak benar,” kata Erick pada 6 Mei lalu.

Pastinya laga melawan Argentina akan menjadi pertandingan yang paling dinanti pecinta sepakbola Tanah Air. Sebab kapan lagi pemain top dunia akan bermain di Indonesia.

Bagi para pemain Timnas Indonesia, melawan Argentina pun bisa menjadi pengalaman berharga. Jadi, mendatangkan Argentina benar-benar hal yang baik untuk sepakbola Tanah Air