Jadwal Piala Dunia U20 2023 Malam Ini: 4 Laga Tersaji, Argentina vs Guatemala, Live Moji TV

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal siaran Piala Dunia U20 2023 malam ini, yang akan menyajikan empat pertandingan.

Argentina selaku tuan rumah akan melakoni matchday kedua melawan Guatemala pada Rabu (23/5/2023) pukul 04.00 WIB.

Ini merupakan kans bagi Argentina untuk mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen Grup A setelah meraih kemenangan 2-1 atas Uzbekistan pada laga perdana.

Keseruan Piala Dunia U20 2023 dapat disaksikan secara langsung di Moji TV atau live streaming melalui Vidio.com.

TROFI PIALA DUNIA U20- Bentuk trofi Piala Dunia U20. Argentina telah menawarkan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA U20 2023 jika tidak diadakan di Indonesia. (Tangkapan layar Twitter/@MundoAlbicelest)

Jadwal Piala Dunia U20 2023 Malam Ini

Rabu, 24 Mei 2023

Pukul 01.00 WIB | Uzbekistan vs Selandia Baru [Vidio.com]

Pukul 01.00 WIB | Amerika Serikat vs Fiji [Moji TV, Vidio.com]

Pukul 04.00 WIB | Argentina vs Guatemala [Moji TV, Vidio.com]

Pukul 04.00 WIB | Ekuador vs Slowakia [Vidio.com]

Link Live Streaming Piala Dunia U20

Keseruan gelaran Piala Dunia U20 2023 Argentina dapat disaksikan melalui link live streaming berikut.

Akses Moji TV di Sini <<<

Akses Vidio.com di Sini <<<

Berikut Rekap Hasil Piala Dunia U20 2023

Matchday 1

Minggu, 21 Mei 2023

- Guatemala 0-1 Selandia Baru

- Argentina 2-1 Uzbekistan

- Amerika Serikat 1-0 Ekuador

- Fiji 0-4 Slovakia

Senin, 22 Mei 2023

- Israel 1-2 Kolombia

- Senegal 0-1 Jepang

- Nigeria 2-1 Rep Dominika

- Italia 3-2 Brasil

Selasa, 23 Mei 2023

- Prancis 1-2 Korea Selatan

- Inggris 1-0 Tunisia

- Gambia 2-1 Honduras

- Uruguay 4-0 Irak

Penyerang Argentina Alejo Veliz (kanan) dan bek Uzbekistan Diyorbek Ortikboyev bersaing memperebutkan bola pada pertandingan sepak bola Grup A Piala Dunia U-20 Argentina 2023 antara Argentina dan Uzbekistan di stadion Madre de Ciudades di Santiago del Estero, Argentina, pada 20 Mei, 2023. Gustav ORTIZ / AFP (Gustav ORTIZ / AFP)

Jadwal Lengkap Piala Dunia U20 2023

Matchday 2

Kamis, 25 Mei 2023

Pukul 01.00 WIB | Senegal vs Israel

Pukul 01.00 WIB | Italia vs Nigeria

Pukul 04.00 WIB | Jepang vs Kolombia

Pukul 04.00 WIB | Brasil vs Rep Dominika

Jumat, 26 Mei 2023

Pukul 01.00 WIB | Uruguay vs Inggris

Pukul 01.00 WIB | Prancis vs Gambia

Pukul 04.00 WIB | Irak vs Tunisia

Pukul 04.00 WIB | Korsel vs Honduras

Matchday 3

Sabtu, 27 Mei 2023

Pukul 01.00 WIB | Slowakia vs Amerika Serikat

Pukul 01.00 WIB | Ekuador vs Fiji

Pukul 04.00 WIB | Uzbekistan vs Guatemala

Pukul 04.00 WIB | Selandia Baru vs Argentina

Minggu, 28 Mei 2023

Pukul 01.00 WIB | Brasil vs Nigeria

Pukul 01.00 WIB | Rep Dominika vs Italia

Pukul 04.00 WIB | Kolombia vs Senegal

Pukul 04.00 WIB | Jepang vs Israel

Senin, 29 Mei 2023

Pukul 01.00 WIB | Irak vs Inggris

Pukul 01.00 WIB | Tunisia vs Uruguay

Pukul 04.00 WIB | Honduras vs Prancis

Pukul 04.00 WIB | Korsel vs Gambia

Daftar Grup Piala Dunia U20 2023

Berikut ini adalah daftar pembagian grup Piala Dunia U20 2023 di Argentina:

Grup A

Argentina, Uzbekistan, Guatemala, Selandia Baru

Grup B

Amerika Serikat, Ekuador, Fiji, Slowakia

Grup C

Senegal, Jepang, Israel, Kolombia

Grup D

Italia, Brasil, Nigeria, Republik Dominika

Grup E

Uruguay, Irak, Inggris, Tunisia

Grup F

Prancis, Korea Selatan, Gambia, Honduras

(Tribunnews.com/Deni/Hafidh Rizky Pratama)