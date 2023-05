Jadwal Siaran Piala Dunia U20 2023 Malam Ini, Ada Timnas Argentina vs Guatemala, Live Moji TV

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal siaran langsung Piala Dunia U20 2023 malam ini yang akan menyajikan empat pertandingan.

Duel fase Grup A Piala Dunia U20 2023, akan menyajikan pertandingan Timnas Argentina vs Guatemala di Estadio Santiago del Estero, Rabu (24/5/2023) pukul 04.00 WIB.

Selain itu, pertandingan grup B antara Amerika Serikat vs Fiji juga akan digelar malam ini, pada pukul 01.00 WIB.

Keseruan Piala Dunia U20 2023 dapat disaksikan secara langsung di Moji TV, atau live streaming via Vidio.com.

Jadwal Piala Dunia U20 2023 Malam Ini

Rabu, 24 Mei 2023

Pukul 01.00 WIB | Uzbekistan vs Selandia Baru (Live Vidio.com)

Pukul 01.00 WIB | Amerika Serikat vs Fiji (Live Moji TV dan Vidio.com)

Pukul 04.00 WIB | Argentina vs Guatemala (Live Moji TV dan Vidio.com)

Pukul 04.00 WIB | Ekuador vs Slowakia (Live Vidio.com)

Link Live Streaming Piala Dunia U20

Keseruan gelarang Piala Dunia U20 2023 Argentina dapat disaksikan melalui link live streaming berikut.

Awal Manis Sang Tuan Rumah

Timnas Argentina memulai kiprahnya dengan cukup apik di gelaran Piala Dunia U20 2023.

Pada laga perdana, skuad besutan Javier Mascherano itu sukses menggilas Uzbekistan dengan skor tipis 2-1.

Timnas Argentina sempat tertinggal lebih dulu melalui gol Makhamadjonov pada menit ke-23.

Namun, skuad besutan Javier Mascherano itu berhasil menyamakan kedudukan melalui Alejo Veliz empat menit berselang.

Sebelum jeda, Timnas Argentina mampu membalikkan keadaan menjadi 2-1 berkat gol dari Valentin Carboni.

Penggawa Timnas Argentina saat bermain melawan Uzbekistan di laga Piala Dunia U20 2023, Minggu (21/5/2023). (Instagram @afaseleccion)

Beda dengan Argentina, Guatemala justru mengawali Piala Dunia U20 2023 dengan menelan kelahan 0-1 saat melawan Selandia Baru.

Kekalahan tersebut membuat mereka berada di dasar grup dan mereka belum mencatatkan poin pertama mereka di papan klasemen Grup A.

Sementara itu, Argentina memimpin di puncak klasemen Grup A dengan raihan tiga poin berkat kemenangan atas Uzbekistan.

Berikut Rekap Hasil Piala Dunia U20 2023

Matchday 1

Minggu, 21 Mei 2023

Guatemala 0-1 Selandia Baru

Argentina 2-1 Uzbekistan

Amerika Serikat 1-0 Ekuador

Fiji 0-4 Slovakia

Senin, 22 Mei 2023

Israel 1-2 Kolombia

Senegal 0-1 Jepang

Nigeria 2-1 Rep Dominika

Italia 3-2 Brasil

Selasa, 23 Mei 2023

Prancis 1-2 Korea Selatan

Inggris 1-0 Tunisia

Gambia 2-1 Honduras

Uruguay 4-0 Irak

TROFI PIALA DUNIA U20- Bentuk trofi Piala Dunia U20. Argentina telah menawarkan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA U20 2023 jika tidak diadakan di Indonesia. (Tangkapan layar Twitter/@MundoAlbicelest)

Jadwal Lengkap Piala Dunia U20 2023

Matchday 1

Selasa, 23 Mei 2023

Pukul 01.00 WIB | Inggris vs Tunisia

Pukul 01.00 WIB | Prancis vs Korea Selatan

Pukul 04.00 WIB | Uruguay vs Irak

Pukul 04.00 WIB | Gambia vs Honduras

Matchday 2

Rabu, 24 Mei 2023

Pukul 01.00 WIB | Uzbekistan vs Selandia Baru

Pukul 01.00 WIB | Amerika Serikat vs Fiji

Pukul 04.00 WIB | Argentina vs Guatemala

Pukul 04.00 WIB | Ekuador vs Slowakia

Kamis, 25 Mei 2023

Pukul 01.00 WIB | Senegal vs Israel

Pukul 01.00 WIB | Italia vs Nigeria

Pukul 04.00 WIB | Jepang vs Kolombia

Pukul 04.00 WIB | Brasil vs Rep Dominika

Jumat, 26 Mei 2023

Pukul 01.00 WIB | Uruguay vs Inggris

Pukul 01.00 WIB | Prancis vs Gambia

Pukul 04.00 WIB | Irak vs Tunisia

Pukul 04.00 WIB | Korsel vs Honduras

Matchday 3

Sabtu, 27 Mei 2023

Pukul 01.00 WIB | Slowakia vs Amerika Serikat

Pukul 01.00 WIB | Ekuador vs Fiji

Pukul 04.00 WIB | Uzbekistan vs Guatemala

Pukul 04.00 WIB | Selandia Baru vs Argentina

Minggu, 28 Mei 2023

Pukul 01.00 WIB | Brasil vs Nigeria

Pukul 01.00 WIB | Rep Dominika vs Italia

Pukul 04.00 WIB | Kolombia vs Senegal

Pukul 04.00 WIB | Jepang vs Israel

Senin, 29 Mei 2023

Pukul 01.00 WIB | Irak vs Inggris

Pukul 01.00 WIB | Tunisia vs Uruguay

Pukul 04.00 WIB | Honduras vs Prancis

Pukul 04.00 WIB | Korsel vs Gambia

Daftar Grup Piala Dunia U20 2023

Berikut ini adalah daftar pembagian grup Piala Dunia U20 2023 di Argentina:

Grup A

Argentina, Uzbekistan, Guatemala, Selandia Baru

Grup B

Amerika Serikat, Ekuador, Fiji, Slowakia

Grup C

Senegal, Jepang, Israel, Kolombia

Grup D

Italia, Brasil, Nigeria, Republik Dominika

Grup E

Uruguay, Irak, Inggris, Tunisia

Grup F

Prancis, Korea Selatan, Gambia, Honduras

