Jose Mourinho Kurang Bahagia dengan Hukuman Juventus, Kans AS Roma Terlanjur Hilang

Isabella BONOTTO / AFP

Pelatih kepala Roma asal Portugal Jose Mourinho melihat sebelum presentasi resmi tim AS Roma kepada para penggemar sebelum pertandingan sepak bola persahabatan antara AS Roma dan FC Shakhtar Donetsk di Stadion Olimpiade di Roma, pada 7 Agustus 2022. Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, memberikan komentarnya seusai Juventus terkena hukuman pengurangan 10 poin. Ia berujar bahwa keputusan itu terlambat.