Jadwal Final Liga Eropa: AS Roma Diterpa Kabar Buruk soal Dybala, Mourinho Pilih Realistis

ALBERTO PIZZOLI / AFP

Pemain depan AS Roma asal Argentina Paulo Dybala (kanan) bercanda dengan pelatih AS Roma asal Portugal Jose Mourinho saat ia digantikan selama pertandingan antara AS Roma dan Monza pada 30 Agustus 2022 di stadion Olimpiade. Jose Mourinho memilis realistis terkait kondisi Paulo Dybala yang cedera dan tak kunjung membaik jelang final Liga Eropa antara Sevilla vs AS Roma.