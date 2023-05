Jadwal Liga Italia Pekan 37: Berebut Tiket Liga Champions, Juventus vs AC Milan, Inter vs Atalanta

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Liga Italia pekan 37 akan menjadi pekan krusial bagi beberapa tim yang berjuang untuk mengamankan tiket Liga Champions.

Sejumlah laga krusial akan tersaji, diantaranya Inter Milan vs Atalanta, AS Roma vs Fiorentina hingga Juventus vs AC Milan.

Sejauh ini, baru Napoli dan Lazio yang memastikan tempat di Liga Champions musim depan, sedangkan Duo Milan, AS Roma, Atalanta dan Juventus masih harus berjuang hingga pekan terakhir.

Juventus yang terkena pengurangan 10 poin masih berpeluang lolos ke liga elit di benua biru itu, meski terbilang kecil.

Bianconeri kini memiliki 59 poin saja, terpaut lima poin dari AC Milan yang ada di posisi empat dengan 64 poin.

Dengan hanya dua pertandingan sisa, peluang Juventus untuk bisa ke Liga Champions sangat kecil, terlebih jarak poin antara tim peringkat lima dan enam juga sangat tipis.

Peringkat lima dihuni oleh Atalanta dengan 61 poin, sedangkan di enam klasemen adalah AS Roma dengan 60 poin.

Juventus mesti berharap tiga tim di atasnya itu kalah di dua laga sisa musim ini, di sisi lain mereka juga harus menyapu bersih dua kemenangan.

Pekan 37 nanti menjadi kesempatan bagi Bianconeri untuk menjaga asa lolos ke Liga Champions.

Pasalnya skuad Si Nyonya Tua akan langsung berhadapan dengan AC Milan sehingga sangat berpeluang untuk memangkas jarak dan kemudian bertarung sampai laga pamungkas.

Atlanta yang berjarak dua poin dengannya juga bertanding dengan lawan yang berat, yakni Inter Milan yang kini di posisi ketiga dengan 66 poin.

Posisi Inter sendiri juga belum aman, mereka wajib menang untuk bisa mengamankan tiket Liga Champions. Dengan fakta itu, ini akan menjadi laga yang berat bagi Atalanta.

Adapun AS Roma, mereka akan bertemu finalis Coppa Italia Fiorentina di pekan 37 nanti. Ini juga akan menjadi laga berat bagi tim Serigala Ibukota karena harus bermain di Artemio Franchi.

Jika skenario tiga tim teratas Juventus kalah, maka skuad Massimiliano Allegri akan langsung naik ke posisi lima klasemen dengan 62 poin.