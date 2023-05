Head to Head Timnas Indonesia vs Argentina: Asnawi vs Angel Di Maria, Pratama Arhan vs Messi

HEAD TO HEAD INDONESIA VS ARGENTINA - Bek kanan Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam disandingkan dengan penyerang sayap Argentina, Angle Di Maria, sedangkan Pratama Arhan diduelkan dengan Lionel Messi. Laga Timnas Indonesia vs Argentina di FIFA Matchday akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 19 Juni 2023.

Head to Head Timnas Indonesia vs Argentina: Asnawi vs Angel Di Maria, Arhan vs Messi

TRIBUNNEWS.COM - Sebuah unggahan menarik dari akun instagram @FIFA World Cup membuat komparasi head-to-head para pemain pemain timnas Indonesia vs Argentina pada Kamis (25/5/2023).

Dari sembilan komparasi di unggahan tersebut, bek kanan Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam disandingkan dengan Angel di Maria, sedangkan bek kiri Skuad Garuda, Pratama Arhan digadang akan berhadapan dengan Lionel Messi.

Baca juga: Para Pemain Timnas Indonesia Calon Pengawal Messi, Berharap La Pulga Mati Kutu di Panasnya Jakarta

Baca juga: Timnas Indonesia Vs Argentina, Marc Klok: Hadapi Lionel Messi Cs Adalah Sebuah Mimpi

Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) telah mengumumkan timnas Indonesia akan melawan Argentina pada FIFA Matchday Juni 2023.

Pertandingan timnas Indonesia vs Argentina rencananya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sanayan, Jakarta, 19 Juni 2023.

Pertandingan melawan Argentina akan menjadi pertandingan bersejarah bagi timnas Indonesia.

Lantaran skuad Garuda baru pertama kali melawan tim juara Piala Dunia itu.

Pertandingan antara timnas Indonesia vs Argentina itu juga mendapat perhatian dari FIFA.

Melalui akun instagramnya, FIFA mengunggah head-to-head pemain timnas Indonesia vs Argentina.

"Head to head yang mana yang paling kamu nantikan?" tulis @fifaworldcup.

Dalam unggahannya FIFA memasangkan gelandang timnas Indonesia Marc Klok dengan Enzo Fernandez.

Kemudian, bek kiri Pratama Arhan dipasangkan dengan megabintang Lionel Messi.

Bek tengah Rizky Ridho disandingkan dengan Paulo Dybala.

Yokob Sayuri yang bermain sebagai penyerang sayap dipasangkan dengan bek Nahuel Molina.