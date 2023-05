Jadwal Bola Malam Ini, 27 Mei 2023: Penentuan Gelar Juara Liga Jerman, Al Nassr Live di iNews TV

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal bola malam ini menghadirkan sejumlah laga krusial seperti di Liga Jerman yang akan menjadi penentu juara antara Borrusia Dortmund atau Bayern Munchen.

Liga Jerman akan mengakhiri musim ini di pekan 34 pada Sabtu (27/5/2023). Sembilan laga digelar bersamaan mulai pukul 20.30 WIB.

Laga ini akan menjadi penentuan gelar juara, antara Borrusia Dortmund atau Bayern Munchen.

Dormund (70) unggul dua poin dari Die Roten (68), mereka wajib menang jika ingin menjadi juara Bundesliga.

Sementara dari Liga Arab Saudi, tersaji pula laga Al Nassr vs Al Ettifaq di pekan 29 yang digelar pada Minggu dinihari dan akan disiarkan live di iNews TV.

Kans Ronaldo dkk tertinggal tiga poin dengan dua laga sisa. Harapan untuk juara liga arab sangat kecil. Pasukan Najed harus menang di dua laga sisa, dan rival mereka Al Ittihad dilarang untuk menumpang.

Sementara dari Liga Italia, tersaji pula big match antara Fiorentina vs AS Roma serta Inter Milan vs Atalanta.

Untuk Liga Inggris, baru akan digelar pada Minggu malam secara serempak mulai pukul 02.00 WIB.

FIFA WORLD CUP U-20 2023

Sabtu, 27 Mei 2023

01:00 WIB - Ekuador vs Fiji - Vidio

01:00 WIB - Slovakia vs Amerika Serikat - Moji, Vidio

04:00 WIB - Selandia Baru vs Argentina - Moji, Vidio

04:00 WIB - Uzbekistanvs Guatemala - Vidio

Minggu, 28 Mei 2023

01:00 WIB - Brasil vs Nigeria - Moji, Vidio

01:00 WIB - Republik Dominika vs Italia - Vidio

04:00 WIB - Kolombia vs Senegal - Vidio

04:00 WIB - Jepang vs Israel - Moji, Vidio

Serie A