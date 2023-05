Erick Thohir Mau Temui Skuad Timnas Indonesia Sebelum Lawan Argentina, Apa yang Bakal Disampaikan?

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bersama dengan Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali, Anggota Exco PSSI Arya Sinulingga dan Komedian Cak Lontong saat konferensi pers terkait Tiket laga FIFA Matchday Timnas Indonesia vs Argentina, Media Center SUGBK, Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Erick Thohir Bakal Temui Skuad Timnas Indonesia Sebelum Lawan Argentina, Apa yang Bakal Disampaikan?

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir tak ingin para pemain Timnas Indonesia sudah jatuh mental sebelum melawan Timnas Argentina pada FIFA Matchday 19 Juni mendatang di SUGBK, Senayan, Jakarta.

Untuk itu, pada 5 Juni mendatang saat Timnas Indonesia menggelar latihan perdana, Erick Thohir bakal langsung menemui Marc Klok dkk.

Apa yang bakal disampaikan Erikc Thohir Saat menemui para pemain nanti?

Erick mengatakan, dia bakal melecut semangat dan mengatakan tak ada hal yang tidak mungkin dengan mencontohkan beberapa laga di Piala Dunia U-20.

“Ya jadi kalau saya kembali kenapa 5 Juni saya akan bertemu para pemain, untuk meyakinkan, there is nothing impossible. Semua di dalam bola itu harus bisa, kemarin di U-20 ada pertandingan di atas kertas bisa menang, terbukti ada juga yang kalah,” ujar Erick dalam konferensi pers di Media Center SUGBK, Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2023).

“Brasil sempat kalah 3-0 dari Italia akhirnya 3-2, Brasil lolos. Tim Jepang yang tadinya di pertandingan pertama lawan memang menang 1-0, di dua pertandingan berikutnya kalah akhirnya tidak lolos. Terus terang, Jepang kecewa berat,” sambungnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan pertandingan menghadapi sang jawara Piala Dunia 2022 itu juga menyediakan poin besar guna memperbaiki peringkat Indonesia di FIFA.

Erick Thohir pun berharap, Skuad Garuda meskipun kini berada di peringkat ke-149 bisa memberikan perlawanan bahkan mendapatkan poin.

“Kami ada keseriusan menambah poin. Kami tidak mau terkalahkan dengan juara dunia dan ini hitung-hitungan poinnya luar biasa loh. Kalau kami seri itu kami dapat poin 4,55, kalau menang 9,55,” jelas Erick.

Sementara itu, soal lawan, Timnas Argentina sebelumnya telah merilis 27 nama-nama pemainnya yang akan menjalani tur Asia salah satunya, Lionel Messi.

Meski Argentina diperkuat nama-nama besar, lagi-lagi Erick Thohir sangat berharap mental para pemain Timnas Indonesia tidak down.

Justru kesempatan ini menurutnya harus dimanfaatkan guna menampilkan permainan apik, pasalnya pertandingan Indonesia vs Argentina juga bakal disiarkan televisi internasional.

“Jadi hal-hal ini harus kami biasakan. Jangan sampai kami membawa tim-tim besar itu langsung seakan-akan melihat tembok, justru ini kesempatan kami kalau tadi memang bisa bermain baik, bisa menyajikan yang baik dengan lawan tim terbaik di dunia, kenapa tidak? gitu,” pungkasnya.