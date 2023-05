Resmi! Harga Tiket Timnas Indonesia vs Argentina di FIFA Matchday, Messi Goyang Gelora Bung Karno

Twitter/PSSI

POSTER INDONESIA VS ARGENTINA- Publik sepak bola Indonesia menyambut gembira dengan rencana laga persahabatan antara timnas Indonesia vs Argentina yang dipastikan digelar di GBK tanggal 19 Juni 2023. Menyambut rencana laga timnas Indonesia vs Argentina, sebagian netizen kita membuat pantun yang menghidupkan suasana. Beberapa buah pantun dan juga meme-meme lucu, mereka buat untuk menyambut laga timnas Indonesia vs Argentina tersebut.