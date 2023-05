Arab Saudi OTW Segera Dapatkan Karim Benzema dan Leo Messi, Setelah Sebelumnya Al Nassr Gaet Ronaldo

TRIBUNNEWS.COM- Arab Saudi berambisi untuk mendatangkan Karim Benzema dan Lionel Messi setelah sebelumnya mereka mendapatkan Cristiano Ronaldo.

Ambisi Arab Saudi mendatangkan tiga bintang sepak bola terbaik, Ronaldo, Benzema, dan Messi itu disambut gembira oleh suporter.

Beberapa menuliskan reaksi gembiranya di akun Twitter terkait proses yang sedang berjalan tersebut.

Al Nassr telah merekrut Cristiano Ronaldo dengan kontrak fantastis.

Kontrak berikutnya yang prosesnya sedang berlangsung adalah Karim Benzema yang sedang didekati oleh klub Al Ittihad.

Sebelumnya, Al Hilal telah disebut-sebut sedang mendekati Lionel Messi yang akan segera mengakhiri kontraknya di PSG.

"Arab Saudi hampir mencapai impian mereka, 3 pemain paling populer di negara ini hampir semuanya ada di sana. Ronaldo - Al Nassr, Messi - Al Hilal, Benzema - Al Ittihad" tulis salah seorang netizen.

"Orang Arab Saudi ini, €200 juta per musim untuk Ronaldo, €200 juta per musim untuk Benzema, €400 juta per musim untuk Messi"

"Karim Benzema akan hengkang dari Real Madrid. Dia memiliki satu kaki keluar dari pintu. Kontrak di Arab Saudi bernilai €400 juta selama 2 tahun"

"Ronaldo, Messi, sekarang Benzema. Berapa lama sebelum liga Saudi mulai menarik pemain muda yang mencari bayaran besar?"

"Pertemuan Ronaldo, Messi dan Benzema di Arab Saudi" tulis netizen lainnya.

"Damn messi, ronaldo sama benzema di liga arab, damn"

"Bener ini messi, alba, busi ke al hilal, benzema al ittihad, ronaldo al nasr. tinggal nunggu legend2 lain ke arab" tulis netizen lainnya lagi.