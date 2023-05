Dylan de Bruycker Resmi Gabung dengan Bhayangkara FC, Dikontrak Satu Musim

TRIBUNNEWS.COM - Pemain gelandang asal Belgia berkebangsaan Filipina, Dylan de Bruycker kini dinyatakan resmi bergabung dengan Bhayangkara FC.

Kepastian tersebut diunggah agen resmi, @stars4tomorrow_ pada Selasa (30/5/2023).

Stars For Tomorrow Co juga menjelaskan jika pemain yang pernah dipanggil Timnas Filipina tersebut akan berseragam skuad The Guardians selama satu musim.

"Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa orang filipina/belgian kami

Gelandang Dylan De Bruycker telah menandatangani kontrak 1 tahun dengan Bhayangkara Fc di Liga 1 Indonesia

Dylan pindah dari Klub Liga Thailand Nakhon Ratchasima ke Klub Polisi.

All the best bro," tulis @stars4tomorrow_.

Pengumuman tersebut juga diunggah Dylan de Bruycker di Instagram story miliknya.

Namun hingga kini Bhayangkara FC justru belum resmi mengenalkan pemain berusia 25 tahun tersebut.

Meski belum memperkenalkan Dylan de Bruycker, Bhayangkara FC sempat memberi kode telah kedatangan pemain baru saat sesi latihan pada Jumat (26/5/2023) lalu.

Terlihat pemain baru dipotret dari angle belakang, terlihat potongan rambut yang mirip dengan Dylan de Bruycker.

Nantinya Dylan akan mengisi pos gelandang bertahan.

Pemain yang kerap langganan diundang Timnas Filipina ini akan jadi duet mengerikan di lini tengah Bhayangkara FC bersama Matias Mier.

Profil Dylan de Bruycker