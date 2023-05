Erick Thohir Ulang Tahun, Jose Mourinho Ucapkan Selamat Ulang Tahun, Begini Video Ucapan Selamatnya

TRIBUNNEWS.COM- Ketua PSSI, Erick Thohir mendapatkan ucapan selamat ulang tahun yang Ke-52 dari Jose Mourinho pada Selasa (30/5/2023).

Erick Thohir yang lahir di Jakarta pada 30 Mei 1970 berulang tahun yang Ke-52 pada Selasa (30/5/2023).

Video ucapan selamat ulang tahun dari Jose Mourinho itu diunggah di akun Instagram Erick Thohir.

"Halo Erick, Selamat Ulang tahun Anda Tahu, kami tidak akan melupakanmu. Kami tahun ke mana anda akan menuju, kami doakan yang terbaik untukmu". kata Jose Mourinho dalam video tersebut.

"Tapi yang terbaik adalah kebahagiaan dan kesehatan, semoga bisa segera berjumpa kembali, saya harap," katanya.

Erick Thohir mengunggah ucapan selamat ulang tahun dari Jose Mourinho itu dengan menulis keterangan di video yang diunggah.

"Grazie mille, José Mourinho! Much appreciated, see you soon (Terima kasih, Jose Mourinho! Sangat diapresiasi, sampai jumpa lagi)" tulis Erick Thohir.

Umumkan Harga Tiket Indonesia vs Argentina

Sehari sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengumumkan penjualan tiket Timnas Indonesia vs Argentina pada laga FIFA Matchday 19 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Tiket laga tersebut dijual dari harga termurah Rp 600 ribu kategori tiga, kategori dua Rp 1,2 juta, kategori satu Rp, 2,5 juta dan VIP Barat dan Timur, Rp 4 juta 250 ribu.

Dengan harga tiket rata-rata satu jutaan, Erick Thohir mengatakan PSSI tetap mendapatkan untung meskipun harga mendatangkan Timnas Argentina lebih dari Rp 70 miliar.

“Saya ingin mendidik PSSI jangan jadi PSSI yang rugian, apakah di prestasi atau di usaha karena kita harus membiasakan PSSI juga punya strategi planning yang tepat,” terang Erick dalam konferensi pers di Media Center SUGBK, Senayan, Jakarta, Senin (29/5).

“Jadi tentu mengadakan pertandingan FIFA Matchday itu ya harus kita yakin bisa membawa hasil untuk prestasi Timnas tetapi juga untuk keuangan PSSI yang lebih baik,” lanjut Erick.

“Nah kita optimis dengan pemasukan yang tiket yang saya rasa sangat affordable 600 ribu ini kan mayoritas 600 ribu jangan salah. Lalu ditambah dengan pemasukan dari media, sponsor. Saya rasa target kita bisa ada profit ya. Itu yang kita targetkan begitu,” terangnya.