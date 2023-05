Jadwal Final Liga Eropa: Adu Kehebatan Raja Kompetisi Malam Jumat Versus Rekor Menawan Mourinho

Tiziana FABI/AFP

Jadwal final Liga Eropa antara Sevilla vs AS Roma akan digelar pada pertangahan akhir pekan ini pada Kamis (1/6/2023) pukul 02.00 WIB - Gelandang AS Roma Georginio Wijnaldum (kanan) bereaksi setelah mencetak gol ketiga timnya di Serie A Italia antara AS Roma dan Sassuolo pada 12 Maret 2023 di stadion Olimpiade di Roma.