Head to Head Sevilla vs Roma: Ramai Kartu Merah, Serigala Ibu Kota Sulit Petik Hasil Positif

TRIBUNNEWS.COM - Head to Head Sevilla vs AS Roma selalu diwarnai kartu merah dalam dua pertandingan terakhir.

Sevilla vs AS Roma telah bertemu selama empat kali sejak tahun 2017 silam. Kini laga kedua tim akan kembali tersaji dalam final Liga Eropa.

Sevilla vs AS Roma dijadwalkan berlangsung di Stadion Puskas, Hungaria, Kamis (1/6/2023) pukul 02.00 WIB.

Dua pertandingan terakhir Sevilla vs AS Roma selalu terdapat korban ketegasan wasit.

Masing-masing tim selalu mendapatkan hadiah kartu merah.

Pertandingan terarkhir tersaji saat laga ujicoba tahun 2021 silam.

Laga Sevilla vs AS Roma yang digelar di Stadion Olimpico memaksa Nemanja Gudelj mandi lebih cepat.

Pemain yang juga berpotensi tampil pada laga final nanti malam harus menerima dua kali kartu kuning.

Walaupun bermain dengan sepuluh orang pada menit ke-65, Sevilla berhasil menahan imbang AS Roma dengan skor 0-0.

Sebelum pertandingan tersebut, kedua tim juga pernah bertemu pada babak 16 besar Liga Eropa musim 2019/2020.

Pertandingan yang dimenangi Sevilla dengan skor 2-0 harus memakan korban kartu merah pemain AS Roma.

Gianluca Mancini harus mandi lebih dahulu pada menit perpanjangan waktu 90+10'.

Wasit yang bertugas sempat memberi Mancini kartu kuning, sebelum mencabutnya melalui VAR dan menggantinya dengan kartu merah.

Mancini dianggap melakukan aksi kasar kepada pemain lawan pada pertandingan yang digelar di Stadion Schauinsland Reisen Arena, Jerman kala itu.