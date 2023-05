Live Streaming SCTV Final Liga Eropa Sevilla vs AS Roma Malam Ini, Link di Sini

Akses di sini, link live streaming SCTV final Liga Eropa antara Sevilla vs AS Roma malam ini, Kamis (1/6/2023) pukul 02.00 WIB. - Pelatih kepala Roma asal Portugal Jose Mourinho merayakan dengan trofi setelah timnya memenangkan pertandingan sepak bola final Liga Konferensi Eropa UEFA antara AS Roma dan Feyenoord di Stadion Air Albania di Tirana pada 25 Mei 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Live streaming final Liga Eropa 2023/2024 malam ini antara Sevilla vs AS Roma di SCTV.

Pertandingan Sevilla vs AS Roma final Liga Eropa berlangsung di Puskas Arena, Budapest, Hungaria pada Kamis (1/6/2023).

Kick-off laga tersebut dijadwalkan mulai pukul 02.00 WIB.

Laga Sevilla vs AS Roma bisa disaksikan melalui siaran langsung SCTV dan live streaming melalui Vidio.com.

Baca juga: Final Liga Eropa, Ambisi Mourinho dan AS Roma untuk Juara

Berikut link live streaming Sevilla vs AS Roma:

Link <<<

Link <<<

Head to Head Sevilla vs AS Roma

Persahabatan (31/7/2021) - AS Roma 0-0 Sevilla

Liga Eropa (6/8/2020) - Sevilla 2-0 AS Roma

Persahabatan (11/8/2017) - Sevilla 2-1 AS Roma

Persahabatan (15/8/2015) - AS Roma 6-4 Sevilla

Prediksi Susunan Pemain Sevilla vs AS Roma

Sevilla

Formasi: 4-2-3-1

Line-up: Brono (GK); Alex Telles, Nemanja Gudelj, Loic Bade, Jesus Navas; Ivan Rakitic, Fernando, Bryan Gil, Oliver Torres, Lucas Ocampos; Youssef En-Nesyri

Diragukan: Marcao, Marcos Acuna

Pelatih: Jose Luis Mendilibar

AS Roma

Formasi: 3-4-2-1

Formasi: Rui Patricio (GK); Gianluca Mancini, Chris Samlling, Roger Ibanez; Zeki Celik, Bryan Cristante, Nemanja Matic, Leonardo Spinazzola; Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala; Tammy Abraham

Diragukan: Rick Karsdorp, Marash Kumbulla

Pelatih: Joses Mourinho

Francesco Totti Optimis Mourinho Juara Bersama AS Roma

Pelatih kepala Roma asal Portugal Jose Mourinho merayakan dengan trofi setelah timnya memenangkan pertandingan sepak bola final Liga Konferensi Eropa UEFA antara AS Roma dan Feyenoord di Stadion Air Albania di Tirana pada 25 Mei 2022. (OZAN KOSE/AFP)

Legenda AS Roma, Francesco Totti punya keyakinan kuat mengapa mantan timnya itu bisa juara di laga final Liga Eropa tengah pekan ini.

Mourinho punya kepribadian yang kuat, menurut Totti.

Serta pengalamannya mengarungi berbagai kompetisi elit dunia hingga tampil di final kompetisi tertinggi Benua Biru (Eropa).

"Dengan Mourinho yang bertanggung jawab, kami memiliki peluang fantastis ini," ucap Totti, dikutip dari Football Italia.

"Dia pelatih dengan banyak pengalaman dalam pertandingan seperti ini, jadi dia akan menghadapi tantangan dengan cara terbaik untuk membuat tim menjadi yang teratas," sambungnya.

"Dengan pelatih seperti ini, yang memiliki kepribadian kuat, semuanya menjadi lebih mudah."

"Pelatih seperti ini terbiasa menang, jadi mereka bisa menularkan mental juara ini ke tim," jelasnya.

Bagi Totti, ini adalah saatnya Sevilla merasakan kegagalan di final Eropa mereka untuk pertama kalinya.

"Saya kira Sevilla memiliki lebih banyak pengalaman di final ini," ungkapnya.

"Mereka telah bermain di enam final dan memenangkan semua pertandingan tersebut."

"Jadi, cepat atau lambat, dengan sedikit keberuntungan, mereka akan kalah," pungkasnya.

Pertandingan final Liga Eropa antara Sevilla vs AS Roma akan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, Hungaria pada Kamis (1/6/2023) pukul 02.00 WIB.

Fakta Pertandingan

Laga Sevilla vs AS Roma nanti di final Liga Eropa akan menjadi pertandingan ke-14 antara tim Italia vs Spanyol di final kompetisi besar Benua Biru.

Tim asal Spanyol lebih mendominasi meraih gelar juara, sembilan kali dari 13 kesempatan.

Secara total, koleksi trofi Eropa Sevilla masih kalah dari sang raksasa Real Madrid, Barcelona, hingga Bayern Munchen.

Real Madrid mengoleksi 16 gelar Eropa, diikuti Barcelona (12), AC Milan (9), Liverpool (9), dan Bayern Munchen (8).

Pertandingan terakhir antara Sevilla vs AS Roma di Eropa terjadi pada musim 2019/2020 babak 16 besar.

Sevilla kala itu berhasil menang 2-0 hingga akhirnya juara setelah mengalahkan Inter Milan 3-2 di partai final Liga Eropa.

AS Roma akan tampil di final Liga Eropa untuk kedua kalinya dalam sejarah setelah tahun 1991 lawan Inter Milan.

(Tribunnews.com/Sina)