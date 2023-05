Prediksi Skor Sevilla vs AS Roma di Liga Eropa: Giallorossi Full Senyum, Jose Mourinho Cetak Rekor

Alberto PIZZOLI/AFP

Penyerang Inggris AS Roma, Tammy Abraham, merayakan gol pertama timnya setelah penyerang Italia AS Roma Stephan El Shaarawy (kanan) selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara AS Roma dan AC Milan di stadion Olimpiade di Roma pada 29 April 2023. Simak prediksi skor Sevilla vs AS Roma di final Liga Eropa, Kamis (1/6/2023) pukul 02.00 WIB. Giallorossi mampu meraih kemenangan tipis.