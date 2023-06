Faktor Erick Thohir, Alasan Utama Argentina Terima Tantangan Timnas Indonesia

Instagram @fifaworldcup

HEAD TO HEAD INDONESIA VS ARGENTINA - Bek kanan Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam disandingkan dengan penyerang sayap Argentina, Angle Di Maria, sedangkan Pratama Arhan diduelkan dengan Lionel Messi. Laga Timnas Indonesia vs Argentina di FIFA Matchday akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 19 Juni 2023.