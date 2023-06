Jesse Lingard Bakal Bertemu Penggemar Di Indonesia Tanggal 8 Hingga 11 Juni 2023

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kehadiran bintang sepak bola terkemuka, Jesse Lingard di Indonesia semakin dekat dengan kerjasama eksklusif bersama Concave Indonesia.

Mantan striker Manchester United dari MU Akademi yang kini berseragam klub Nottingham Forest itu akan mengunjungi Jakarta pada tanggal 8 hingga 11 Juni 2023 untuk menjalin hubungan erat dengan Concave Indonesia dan penggemar sepak bola tanah air.

Selama kunjungannya, Jesse Lingard akan menghadiri berbagai acara menarik, termasuk Launching New Product Concave Jesse Lingard, Meet and Greet dengan penggemar, kegiatan Fun Football Bersama Brand Ambassador Concave dan Influencer terkenal lainnya, serta Coaching Clinic untuk pesepakbola muda indonesia dengan berbagi pengalaman, tips dan trik, serta menginspirasi bakat dan keahliannya di lapangan.

Concave Indonesia akan meluncurkan produk baru BlackPink #thepowerofcelebration. Produk ini merupakan hasil kolaborasi antara Concave Indonesia dan Jesse Lingard, dan diharapkan dapat membawa pengalaman bermain sepak bola yang lebih baik bagi para pemain sepak bola di Indonesia. Detail, rincian dan fitur inovatifnya akan diungkapkan selama acara peluncuran.

Daftar produk yang akan dirilis :

1. Jersey Concave x JL in Black

2. Short Concave x JL in Black

3. Short Concave x JL in Pink

4. Hoodie Jacket Concave x JL in Black

5. Half Zip Jacket Concave x JL in Black

6. T-Shirt Concave x JL in Black

7. T-shirt Concave x JL in Pink Tie Dye

8. Cap Concave x JL in Black

9. Volt Soccer Shoes Concave x JL in Black

10. Volt Futsal Shoes Concave x JL in Black

11. Hi-Shock Concave x JL in Black

12. Crew Shock Concave x JL in Black

Para penggemar akan mendapatkan kesempatan langka untuk lebih dekat, berfoto bersama, dan mendapatkan tanda tangan dengan pemain yang memiliki selebrasi unik usai cetak gol ini.

Jesse Lingard sangat antusias menyambut kesempatan ini dan berharap dapat membangun hubungan yang erat dan memberikan dampak positif kepada dunia sepakbola Indonesia.

Kerjasama dengan Concave Indonesia juga menjadi langkah penting bagi Jesse Lingard dalam memperluas jejaknya di industri sepak bola global.

Informasi lebih lanjut tentang acara peluncuran Concave x Jesse Lingard, termasuk tiket dan pendaftaran, dapat ditemukan di situs web resmi Concave Indonesia (www.concave.co.id).

Rencana Acara:

·Launching New Product Concave x Jesse Lingard

·Meet and Greet dengan Jesse Lingard

·Kegiatan Fun Football

·Coaching Clinic bagi pemain sepak bola muda

Tempat:

· Stadion Madya GBK Jakarta

· Store Concave PIM 2 Jakarta

· Concave Factory Tangerang

Tanggal: 8 - 11 Juni 2023

Kunjungan Jesse Lingard ke Indonesia untuk kerjasama dengan Concave Indonesia diharapkan dapat memperkuat komitmen Concave Indonesia dalam mendukung perkembangan sepak bola di Indonesia serta memberikan pengalaman berharga bagi penggemar sepak bola Indonesia.

Tentang Jesse Lingard:

Jesse Lingard adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Inggris. Dia telah bermain untuk klub terkemuka seperti Manchester United dan merupakan bagian dari timnas Inggris dalam beberapa turnamen internasional.

Lingard dikenal karena kecepatan, keterampilan teknis, dan kemampuannya untuk mencetak gol yang spektakuler.