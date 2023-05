Live Streaming SCTV & Starting XI Sevilla vs AS Roma di Final Liga Eropa: Dybala Starter

Penyerang AS Roma asal Argentina Paulo Dybala memberi isyarat selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara AS Roma dan Juventus pada 5 Maret 2023 di stadion Olimpiade di Roma. Filippo MONTEFORTE / AFP

TRIBUNNEWS.COM - Berikut link live streaming SCTV final Liga Eropa antara Sevilla vs AS Roma beserta susunan pemainnya.

Pertandingan Sevilla vs AS Roma final Liga Eropa berlangsung di Puskas Arena, Budapest, Hungaria, Kamis (1/6/2023).

Kick-off laga tersebut dijadwalkan mulai pukul 02.00 WIB.

Laga Sevilla vs AS Roma bisa disaksikan melalui siaran langsung SCTV dan live streaming melalui Vidio.com.

Susunan Pemain Sevilla vs AS Roma:

Pelatih AS Roma, Jose Mourinho akhirnya menurunkan Paulo Dybala dalam daftar susunan pemain awal di final Liga Europa melawan Sevilla.

Ini menjadi kejutan tersendiri lantaran Paulo Dybala sempat diganggu cedera dan diprediksi tak akan tampil di starting XI Giallorossi.

Berdasarkan susunan pemain awal, Paulo Dybala akan membantu pergerakan Tammy Abraham dan Lorenzo Pellegrini di lini depan AS Roma.

Pada pertandingan final Liga Eropa ini, Paulo Dybala akan menghadapi kompatriotnya yang berasal dari Argentina, yakni Lucas Ocampos.

Ocampos menjadi satu-satunya pemain Argentina di skuad Sevilla yang tampil sejak menit awal pada final Liga Europa.

Sedangkan pemain Argentina lainnya seperti Papu Gomez, Gonzalo Montiel, dan Erik Lamela harus menjadi penghangat bangku cadangan.

Sevilla mempercayakan Lucas Ocampos untuk menyisir sayap kanan serangan.

Winger asal Argentina itu punya pengalaman matang di final Liga Europa ketika mengantarkan Sevilla sebagai juara pada musim 2019/2020.

Pengalaman itu diharapkan menjadi modal penting bagi Lucas Ocampos untuk kembali mempersembahkan trofi tersebut pada laga kali ini.

Ocampos diharap dapat membantu pergerakan Youssef En-Nesyri yang ditempatkan sebagai penyerang tunggal.

Berikut susunan pemain pertandingan final Liga Eropa antara Sevilla vs AS Roma.

Sevilla (4-2-3-1)

Y. Bounou (GK); Jesus Navas, Loic Bade, Nemanja Gudelj, Alex Telles; Fernando, Ivan Rakitic; Lucas Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gill; Youssef En-Nesyri.

Pelatih: Jose Luis Mandilibar

AS Roma (3-4-2-1)

Rui Patricio (GK); Gianluca Mancini, Chris Smalling, Roger Ibanez; Zeki Celik, Bryan Cristante, Menanja Matic, Leonardo Spinazzola; Lorenzo Pelligrini, Paulo Dybala; Tammy Abraham.

Pelatih: Jose Mourinho.

Head to Head Sevilla vs AS Roma:

Persahabatan (31/7/2021) - AS Roma 0-0 Sevilla

Liga Eropa (6/8/2020) - Sevilla 2-0 AS Roma

Persahabatan (11/8/2017) - Sevilla 2-1 AS Roma

Persahabatan (15/8/2015) - AS Roma 6-4 Sevilla

