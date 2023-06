Link Live Streaming Piala Dunia U20 Malam Ini: Penentu Lawan Israel, Asia Sisakan Satu Nama

TRIBUNNEWS.COM - Berikut link live streaming Piala Dunia U20 malam ini yang menentukan lawan Israel di babak semifinal, Senin (5/6/2023).

Link live streaming dapat disaksikan melalui siaran langsung Vidio.com.

Perlu diketahui Israel berhasil mengalahkan Brasil dengan pertandingan yang dramatis.

Kini The Blue and White menunggu lawan antara Amerika Serikat vs Uruguay.

Sedangkan perwakilan Asia satu-satunya, Korea Selatan akan melawan Nigeria, Tim Kuda Hitam.

Link Live Streaming

00.30 WIB: Korea Selatan vs Nigeria

(Link Live Streaming)

04.00 WIB: Amerika Serikat vs Uruguay

(Link Live Streaming)

Pencapaian Israel

Israel berhasil menorehkan tinta emas di debut perdananya Piala Dunia U20.

Sedangkan untuk Brasil, momen comeback ke Piala Dunia U20 tidak berjalan mulus.

Sebelumnya Tim Samba Muda juga absen dalam dua gelaran terakhir (2019, 2017), terakhir keikutsertaannya saat menyabet podium runner-up di Piala Dunia U20 2015.