Pesona Mac Allister Kembalikan Marwah Liverpool, The Reds Makin Bernafsu di Bursa Transfer

Gelandang Argentina Alexis Mac Allister berlari dengan bola selama pertandingan sepak bola perempat final Piala Dunia Qatar 2022 antara Belanda dan Argentina di Stadion Lusail, utara Doha, pada 9 Desember 2022. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)

TRIBUNNEWS.COM - Kabar mendekatnya Alexis Mac Allister dari Brighton ke Liverpool berhembus semakin kencang.

Mac Allister selangkah lagi akan diresmikan sebagai rekrutan pertama Liverpool pada bursa transfer musim panas ini.

Keberadaan Mac Allister menjadi jaminan bahwa kualitas lini tengah Liverpool makin meningkat musim depan.

Kualitas yang dimiliki Mac Allister terbukti jitu telah membantu Brighton tampil luar biasa musim ini.

Baca juga: Update Transfer Pemain: Chelsea Hobi Ditikung, Liverpool Makin Agresif, Real Madrid Cuci Gudang

Tak hanya itu saja, Mac Allister juga menjadi bagian penting saat Argentina memenangkan gelar Piala Dunia 2022 di Qatar.

Kedatangan Mac Allister otomatis akan membuat marwah lini tengah Liverpool kembali lagi pada musim depan.

Gelandang Brighton Argentina Alexis Mac Allister (kanan) merayakan dengan pelatih kepala Italia Brighton Roberto De Zerbi (tengah) di lapangan setelah pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Brighton dan Hove Albion dan Manchester United di Stadion Komunitas American Express di Brighton, selatan Inggris pada 4 Mei 2023. (GLYN KIRK / AFP)

Kabar merapatnya Mac Allister ke Liverpool pun sudah diperbarui oleh jurnalis kenamaan asal Italia, Fabrizio Romano.

Fabrizio Romano memastikan bahwa pemain asal Argentina itu sudah pasti akan menjadi milik Liverpool.

"Here We Go, Mac Allister, ia akan menjadi rekrutan baru Liverpool yang pertama, kesepakatan permanen sudah dituntaskan," tulis Fabrizio Romano melalui akun instagra pribadinya.

"Allister telah menyetujui persyaratan pribadi untuk kontrak lima tahun berlaku hingga Juni 2028,"

"Tes medis akan dilakukan dalam waktu 24/48 jam kedepan karena kesepakatan dengan Brighton sudah diselesaikan pekan ini,"

"Liverpool akan memicu klausul rilis dengan biaya kurang dari 65 juta euro, jelas ini sangat murah bagi The Reds," tambahnya.

Berbicara tentang kualitas Mac Allister, ia menjadi salah satu gelandang elegan yang tampil apik musim ini di Liga Inggris.

Kontribusi apik Mac Allister terbukti mampu membawa Brighton menyegel tiket Liga Eropa musim depan.