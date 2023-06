Suporter Wewst Ham United Berharap Pengaruh Lucas Paqueta Mengalahkan Fiorentina Di Final

TRIBUNNEWS.COM, LONDON - Suporter West Ham United tengah bersiap-siap untuk menyambut laga final Liga Konferensi Eropa dengan lagu yang bertemakan Lucas Paqueta saat berada di rangkaian gerbong kereta yang membawa mereka.

Ini bukan musim yang bagus untuk West Ham di liga tahun ini, terutama dibandingkan dengan musim terakhir mereka di Liga Premier.

Mereka berjuang agar bisa bangkit dari ancaman degradasi padahal, di kompetisi sebelumnya, West Ham hanya berada di luar enam besar, meskipun pada akhirnya mereka bertahan dengan relatif nyaman.

Sekarang para penggemar bersiap untuk final Eropa melawan Fiorentina pada Rabu malam di Praha.

Lucas Paqueta (kiri)

Seorang penggemar dengan suasasna senang bersiap untuk pergi ke Republik Ceko pada hari Senin lalu, memberikan pengumuman yang sangat lucu tentang sistem PA di Bandara Stansted.

Dan sekarang semakin banyak penggemar yang menjadi viral karena membawakan lagu iklan 'We Buy Any Car' 'Just Sold My Car' sebagai penghormatan kepada gelandang Paqueta.

Seperti diketahui, Lucas Paqueta cukup mengesankan saat tampil membela Timnas Brasil selama Piala Dunia musim dingin lalu, tetapi dia membutuhkan waktu untuk tampil di tim David Moyes itu.

Lucas Paqueta telah mencetak enam gol dan membuat asist di empat pertandingan dan merupakan salah satu pemain terbaik di paruh kedua musim ini.

Lucas Paqueta berharap dirinya bisa memberikan pengaruh besar di final dan membantu memenangkan trofi besar pertama The Hammers di Eropa sejak memenangkan Piala Winners pada tahun 1965.

David Moyes saat protes ke wasiut Andy Madley (bharian)

Ini adalah tahun kedua berturut-turut tim asuhan Moyes melaju jauh di kompetisi Eropa setelah lolos ke semifinal Liga Europa tahun lalu.

Mereka harus menang pada Rabu malam untuk kembali ke Eropa pada Agustus mendatang, setelah finis jauh di bawah pimpinan klasemen musim ini.

Segalanya diharapkan menjadi lebih baik bagi West Ham di musim depan dan finis di papan atas klasemen.

Declan Rice ((Foto oleh Naomi Baker/Getty Images))

Namun demikian, West Ham kemungkinan besar tampil di laga final nanti tanpa Declan Rice yang akan meninggalkan West Ham.