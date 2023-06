Manchester City Dekati Treble Winners, Legenda Manchester United Salahkan Arsenal

TRIBUNNEWS.COM - Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, menyalahkan Arsenal yang membiarkan Manchester City memiliki kans untuk meraih treble winner.

Manchester City memulai kampanye trofinya musim ini dengan memenangkan Liga Inggris.

Saat itu Manchester City berhasil menyalip Arsenal yang hampir sepanjang musim berada di puncak klasemen Liga Inggris.

"Itu adalah pekerjaan Anda, Anda unggul hampir sepanjang musim," kata Ferdinand soal kegagalan Arsenal di VIBE with FIVE podcast via talkSPORT.

"Kamu berada di posisi unggul untuk melakukan itu, dan kamu justru terlipat seperti satu pak kartu," jelasnya.

Sementara trofi kedua didapatkan oleh tim asuhan Pep Guardiola setelah mengalahkan Manchester United di partai final Piala FA.

Dalam hal ini, Rio Ferdinand tak menyalahkan Manchester United yang gagal menumbangkan tetangganya itu.

Ferdinand mengaku sadar diri bahwa level Manchester United masih di bawah Manchester City.

Manajer Manchester City Pep Guardiola mengangkat trofi setelah final Piala FA Inggris antara Manchester City dan Manchester United di stadion Wembley, di London, pada 3 Juni 2023. Man City memenangkan pertandingan 2-1. (Glyn KIRK/AFP)

Sementara Arsenal, menurutnya, harus bisa memenangkan gelar Liga Inggris dibandingkan The Citizens.

"Itu sudah berakhir sebelum dimulai," sambung Ferdinand soal final Piala FA.

"Saya tidak memiliki keyakinan yang tulus bahwa kami bisa memenangkannya."

"Ini adalah 50/50 pada hari itu, tetapi itu bukan 50/50 yang sebenarnya."

"Mereka [City] adalah tim yang lebih baik, mereka telah bersama untuk waktu yang jauh lebih lama, mereka berada dalam performa yang bagus," ucapnya.

Striker Manchester City, Erling Haaland berpose dengan trofi Liga Inggris di lapangan setelah pertandingan sepak bola Liga Inggris antara Manchester City vs Chelsea di Stadion Etihad di Manchester, pada 21 Mei 2023. Erling Haaland menjadi orang pertama yang memenangkan penghargaan Pemain Terbaik Liga Inggris dan Pemain Muda Terbaik di musim yang sama pada Sabtu, 27 Mei. (AFP/OLI SCARFF)

Setelah Arsenal dan Manchester United gagal menghentikan laju Manchester City, satu-satunya harapan kini berada di pundak Inter Milan.