Rodri, Kevin de Bruyne, dan John Stones Ucap Alhamdulillah Manchester City Jadi Juara Liga Champions

TRIBUNNEWS.COM- Viral di Internet rekaman video saat merayakan gelar juara Liga Champions, beberapa pemain Manchester City mengucapkan Alhamdulillah.

Ucapan Alhamdulillah diucapkan oleh bintang kemenangan Manchester City, Rodri, kemudian Kevin de Bruyne, dan bek John Stones.

Satu per satu video pemain Manchester City mengucapkan Alhamdulillah yang berarti 'Segala puji bagi Allah'.

"Alhamdulillah," kata Rodri, pemain yang mencetak gol kemenangan Manchester City atas Inter Milan saat ditanya Apa yang kamu katakan setelah Manchester City menjadi juara dan mereka meraih medali Liga Champions.

"Alhamdulillah!" jawab Kevib de Bruyne pun saat ditanya apa yang selalu Kita ucapkan setelah juara UCL sambil memperlihatkan medali ke arah kamera.

Bahkan John Stones mengucapkan dua kalimat. Yaitu, Alhamdulillha dan Masya Allah. "Alhamdulillah, Masya Allah!" saat ditanya apa yang kamu ucapkan setelah Manchester City juara.

Para pemain Manchester City mengucapkan Alhamdulillah dan Masya Allah itu dipandu oleh seorang pria bernama Faz Hussain.

Mereka mengucapkan Alhamdulillah saat dihampiri pria bernama Faz Hussain di Stadion Ataturk Olympic Stadium saat perayaan gelar juara.

Faz Hussain membuat postingan Instagram dan juga Insta Story saat membimbing para pemain Manchester City mengucapkan Alhamdulillah.

Para pemain City yang diajak Faz Hussain mengucapkan Alhamdulillah antara lain Rodri, Kevin de Bruyne, John Stones,

Tidak hanya tiga pemain itu saja tapi juga dengan Kyle Walker, Ilkay Gundogan dan Riyad Mahrez.

Faz Hussain yang merupakan pengusaha dan juga Influencer itu adalah sosok yang dekat dengan para pemain Manchester City.

Faz Hussain mengatakan, "What do you say? (Apa yang kamu ucapkan?, tanyanya kepada bintang-bintang City yang direkamnya.

"Alhamdulillah," jawab para pemain Manchester City sambil memamerkan medali juara Liga Champions.