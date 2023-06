Ejekan Pemain Man City ke MU Saat Parade Treble Winners: John Stones Sangat Benci United

TRIBUNNEWS.COM - Perayaan juara Manchester City yang sukses meraih treble winners musim ini dihiasi aksi kontroversial gelandang Kalvin Phillips.

Pada perayaan juara skuad Man City yang diisi dengan parade keliling kota menggunakan bus atap terbuka tersebut, Kalvin Phillips menyenandungkan chant soal rekan setimnya, John Stones dengan kata-kata vulgar.

Mirror melaporkan, skuad Man City terbang kembali ke kota Manchester sepulang dari berpesta di Ibiza, Spanyol menggunakan jet pribadi untuk menghadiri parade keliling Kota Manchester pada Senin malam, dua hari setelah meraih Treble Winners dengan mengalahkan Inter Milan di final Liga Champions.

Skuad The Citizen dilaporkan terlihat 'kelelahan' ketika mereka turun dari pesawat di bandara Manchester, seusai menghabiskan 48 jam berpesta merayakan raihan spektakuler mereka.

Saat berparade, skuad Man City berkeliling pusat kota Manchester menumpang bus atas terbuka.

Selama parade, para pemain Man City tampak saling menuangkan sampanye dan bergembira bersama para penggemar yang mengelilimgi bus sepanjang jalur parade.

Selesai berparade, skuad Man City kemudian naik ke panggung utama untuk menyapa para pendukung.

Setiap pemain diperkenalkan dan Kalvin Phillips menggunakan gilirannya dengan berbicara di mikrofon untuk menyanyikan chant tentang rekan setimnya di Inggris, John Stones.

Mengenakan kacamata hitam dan topi Man City serta menggenggam dua botol bir, mantan gelandang Leeds United itu bernyanyi, dengan nada dari lagu Daddy Cool dari Boney M.

“Johnny, Johnny Stones, Johnny, Johnny Stones. He gets the Blues excited, he f***ing hates United!” senandung Kalvin Phillips pada momen itu.

Gelandang Manchester City, Kalvin Phillips menyanyikan chant soal rekan setimnya di Man City, John Stones saat parade juara treble winners Manchester City. (mirror)

Chant soal John Stones itu memang diciptakan oleh para penggemar Man City sebagai penghormatan bagi sang bek.

Dalam senandung itu, ada kata-kata ejekan yang menggambarkan betapa Man United sangat dibenci oleh Man City.

Dengan memenangkan Liga Champions, Liga Premier, dan Piala FA, City menyamai Treble bersejarah Man United sejak 1999.