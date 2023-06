Masih Cinta AS Roma, Jose Mourinho Tolak Pinangan Klub Liga Arab Saudi

AFP/ODD ANDERSEN

Pelatih AS Roma asal Portugal Jose Mourinho melepas medali runner-up setelah pertandingan sepak bola final Liga Eropa UEFA antara Sevilla FC dan AS Roma di Puskas Arena di Budapest pada 31 Mei 2023. Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, dilaporkan menolak tawaran dari salah satu klub Arab Saudi, yaitu Al Ahli. Ia masih ingin bertahan di Liga Italia. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)