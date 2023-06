Strategi Manchester City Setelah Treble Winners: Lakukan Cuci Gudang, 6 Pemain Bakal Hengkang

TRIBUNNEWS.COM - Setelah meraih treble winners, Manchester City berencana untuk melakukan cuci gudang dengan melepas enam pemain inti.

Sepanjang karirnya sebagai pelatih, Pep Guardiola cukup sering mengubah susunan pemainnya meski pada musim sebelumnya telah memenangkan berbagai trofi.

Kini strategi itu kembali diterapkan ke Manchester City demi menjaga konsistensi.

Hal itu juga dimaksudkan supaya para pemain tetap termotivasi dan mampu mengeluarkan permainan terbaiknya untuk The Citizens.

Guna menyegarkan skuadnya, Pep Guardiola bisa mengakhiri kerja sama dengan enam pemainnya.

Dikutip dari Four Four Two, dua full-back Manchester City bakal dilego ke klub lain, yaitu Kyle Walker dan Joao Cancelo.

Sempat beredar laporan yang mengatakan bahwa Kyle Walker tak bahagia dengan menit bermain yang ia dapatkan musim ini.

Contohnya, ia duduk di bangku cadangan ketika Manchester City meraih kemenangan atas Inter Milan di final Liga Champions.

Kiper Arsenal Aaron Ramsdale (kiri) bereaksi ketika bek Manchester City Kyle Walker (kanan) merayakannya dengan penyerang Manchester City asal Norwegia Erling Haaland setelah pertandingan sepak bola Liga Utama Inggris antara Manchester City dan Arsenal di Stadion Etihad di Manchester, barat laut Inggris, pada 26 April 2023. (Oli SCARFF / AFP)

Awalnya Kyle Walker diprediksi bakal turun sebagai starter, tetapi ternyata itu tak terjadi. Ia justru baru masuk pada babak kedua.

Jadi saat ini ada beberapa tim yang memantau situasinya, antara lain Aston Villa dan West Ham United.

Dikutip dari 90min, salah satu tim dari Liga Arab Saudi juga menginginkan jasanya.

Satu yang pasti, Liga Arab Saudi bisa menawarkan gaji yang sangat tinggi kepada Kyle Walker.

Sementara Joao Cancelo telah kehilangan tempatnya di tim utama The Citizens.

Bahkan pada Januari lalu ia dipinjamkan ke Bayern Munchen dan musim panas ini kemungkinan besar Cancelo bakal dijual.