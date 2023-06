Rekap Hasil Kualifikasi Euro 2024: Banjir Gol, Inggris dan Prancis Kompak Menang

TRIBUNNEWS.COM - Simak rekap hasil pertandingan kualifikasi Euro 2024, Sabtu (17/6/2023) dini hari WIB.

Babak kualifikasi Euro 2024 telah memasuki matchday ketiga yang mana ada 12 pertandingan tersaji.

Pertama, Inggris berhasil meraih kemenangan Malta dengan skor telah 0-4.

Awalnya Ferdinando Apap melakukan gol bunuh diri ke gawang Malta pada menit ke-8.

Kemudian Trent Alexander-Arnold (28'), Harry Kane (31') lewat penalti, dan Callum Wilson (83') juga lewat penalti menambah keunggulan Inggris.

Hasil itu untuk sementara membuat The Three Lions tetap kokoh di peringkat pertama Grup C dengan torehan 9 poin.

Serupa dengan Harry Kane dkk, Prancis juga berhasil meraih kemenangan telak pada matchday ketiga ini.

Prancis menundukkan Gibraltar dengan skor meyakinkan 0-3.

Olivier Giroud tampil sebagai pencetak gol perdana pada menit ke-3.

Ketika babak pertama hampir berakhir, Kylian Mbappe berhasil menggandakan keunggulan Prancis pada menit ke-45+3 melalui titik penalti.

Sementara gol ketiga Les Bleus terjadi selepas Aymen Mouelhi melakukan gol bunuh diri pada menit ke-78.

Kini tambahan tiga poin membawa Kylian Mbappe cs nyaman memimpin klasemen Grup B dengan 9 poin.

Rekap Hasil Kualifikasi Euro 2024

- Finlandia 2-0 Slovenia

- Malta 0-4 Inggris

- Latvia 2-3 Turki

- Makedonia Utara 2-3 Ukraina

- Kosovo 0-0 Rumania

- Yunani 2-1 Irlandia

- Belarus 1-2 Israel

- Wales 2-4 Armenia

- Denmark 1-0 Irlandia Utara

- Andorra 1-2 Swiss

- Gibraltar 0-3 Prancis

- San Marino 0-3 Kazakhstan

