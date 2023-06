Fans Argentina asal Vietnam Datang ke Gelora Bung Karno untuk Nonton, Begini Kata Fans Bernama Quan

TRIBUNNEWS.COM- Laga antara Indonesia melawan Argentina tidak hanya ditonton oleh suporter asal Indonesia semata.

Banyak juga dari penggemar bola dari negara-negara Asia Tenggara yang penasaran untuk menyaksikan laga Argentina melawan Indonesia.

Tidak hanya menyaksikan di siaran langsung televisi, beberapa fans Argentina dari Asia Tenggara juga datang ke Gelora Bung Karno.

Satu di antaranya adalah Quan, fans dari Vietnam yang sengaja datang ke Jakarta.

"Saya Quan dari Vietnam, saya terbang dari Ho Chi Minh City untuk menyaksikan laga tim Argentina melawan Indonesia" kata Quan dalam bahasa Inggris seperti dikutip dari postingan akun Erick Thohir.

"Negaramu sangat beruntung. untuk bisa melawan tim terbaik di dunia. Bermain di sini"

"Di negaraku, aku tidak bisa memimpikannya".



"Menurut saya, dia (Erick Thohir) sosok yang diperlukan negaramu sekarang. Doa yang terbaik untuknya dan sukses"

Fans Argentian lainnya dari Asia Tenggara bernama Quang berharap tim Indonesia bisa mengerahkan yang terbaik untuk melawan Argentina.

"Saya berharap mereka melakukan yang terbaik untuk melawan tim Argentina"

Mereka bisa berfoto bersama Erick Thohir yang menawarkan gaya berfoto bersama mereka, dan mereka memilih gaya sambil mengacungkan jempol.

"Laga Timnas Indonesia vs Timnas Argentina tak hanya membuka peluang bagi sepak bola kita tapi juga pariwisata dan UMKM".

"Thank you for coming all the way from Ho Chi Minh City to Jakarta. Tim Garuda siap memberikan penampilan terbaik malam ini".

"Let’s do it, Garudaaaa‼️" tulis akun Erick Thohir.

Beri Semangat buat Garuda