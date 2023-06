Rekap Hasil Kualifikasi Euro 2024 Tadi Malam: Inggris Pesta Gol, Prancis Menang Tipis

TRIBUNNEWS.COM - Simak rekap hasil pertandingan kualfikasi Euro 2024 tadi malam, Selasa (20/6/2023) dini hari WIB.

Pertandingan kualifikasi Euro 2024 menyajikan 9 laga di mana Inggris dan Prancis sama-sama meraih kemenangan.

Inggris berpesta setelah meraih kemenangan dengan skor telak 7-0 melawan Makedonia Utara.

Bukayo Saka mencetak hat-trick (38', 47', dan 51') sementara Harry Kane melesakkan brace (29', 73').

Kemudian gol-gol lain disumbangkan oleh Marcus Rashford (45') dan Kalvin Philips (64').

Tambahan tiga poin kini membuat The Three Loones makin nyaman di puncak klasemen Grup C dengan torehan 12 poin.

Sementara Prancis sukses meraih kemenangan tipis atas Yunani dengan skor 1-0. Gol tunggal Prancis ke gawang Yunani dibukukan oleh Kylian Mbappe pada menit ke-55 melalui titik penalti. Pertandingan tersebut juga diwarnai kartu merah yang diterima oleh bek Yunani, Konstantinos Mavropanos, pada menit ke-55. Sama seperti Inggris, kini Les Bleus memimpin Grup B dengan perolehan 12 poin.

Rekap Hasil Kualifikasi Euro 2024

- Swiss 2-2 Romania

- Turki 2-0 Wales

- Inggris 7-0 Makedonia Utara

- Irlandia Utara 0-1 Kazakhstan

- Irlandia 3-0 Gibraltar

- Prancis 1-0 Yunani

- Israel 2-1 Andorra

- Slovenia 1-1 Denmark

- Belarusia 2-1 Kosovo

