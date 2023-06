Awal Mula Pertemanan Asnawi & Garnacho di Instagram: Dia DM Minta Foto, Lalu Saya di Follback

TRIBUNNEWS.COM - Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, menceritakan bagaimana awal mula dirinya bisa saling berteman dengan salah satu penggawa Argentina, Alejandro Garnacho, di Instagram.

Diketahui, Asnawi dan Garnacho saling follow Instagram pasca-laga FIFA Matchday antara Timnas Indonesia vs Argentina, Senin (19/6/2023) kemarin.

Hal tersebut bermula ketika Asnawi dan Garnacho terlibat duel dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Dalam beberapa kesempatan, Asnawi sukses "mengantongi" Garnacho.

Pesepak bola Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam berebut bola dengan pesepak bola Timnas Argentina Alejandro Garnacho saat laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (19/6/2023). Asnawi menceritakan bagaimana awal mula dirinya bisa saling berteman dengan salah satu penggawa Argentina, Alejandro Garnacho, di Instagram. (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Alhasil, Garnacho sering gagal masuk ke area kotak penalti Timnas Indonesia lantaran dihadang ketat oleh Asnawi.

Bahkan, Garnacho sampai berbalik menekel Asnawi yang kemudian berujung pelanggaran.

Tak disangka, pertemuan Asnawi dan Garnacho berlanjut seusai pertandingan.

Bukan bertemu secara langsung, melainkan keduanya saling bertukar pesan melalui DM Instagram.

Dalam sebuah wawancara yang diunggah akun Instagram resmi @matanajwa, Rabu (21/6/2023), Asnawi menceritakan kronologi pertemanannya dengan Garnacho di Instagram.

Pertemanan mereka bermula ketika Asnawi menandai Garnacho di postingan Instagramnya.

Kemudian, wonderkid Manchester United langsung mengirim pesan ke Asnawi melalui DM dengan maksud meminta foto.

Lebih lanjut, Garnacho juga tak sungkan menyampaikan kalimat pujian kepada mantan pemain PSM Makassar itu.

“Saya kan posting dan nge-tag dia, lalu dibalas sama dia dan bilang good game bro."

"Can you send me this picture? Lalu saya minta alamat emailnya."