BREAKING NEWS- FIFA Umumkan Indonesia Resmi Menjadi Tuan Rumah Piala Dunia U17

TRIBUNNEWS.COM- FIFA secara resmi mengumumkan Piala Dunia FIFA U17 akan digelar di Indonesia.

Lewat media sosial Twitter, FIFA membuat pengumuman resmi Piala Dunia FIFA U17 akan digelar di Indonesia.

"This year’s #U17WC will be held in Indonesia! (Tahun ini, Piala Dunia U17 akan diselenggarakan di Indonesia!)" demikian pengumuman FIFA di Twitter.

Melalui Twitnya, FIFA mengumumkan sejumlah turnamen Piala Dunia yang akan digelar pada tahun ini.

Piala Dunia U-17 FIFA 2023 akan menjadi edisi ke-19 dari turnamen sepak bola pemuda internasional dua tahunan yang diperebutkan oleh tim nasional di bawah 17 tahun dari asosiasi anggota FIFA.

Ini akan diadakan dari 10 November hingga 2 Desember 2023.

Edisi ini menandai kembalinya turnamen setelah absen selama 4 tahun karena pandemi COVID-19 yang memaksa FIFA membatalkan edisi 2021.

Brasil adalah juara bertahan, setelah memenangkan gelar ke-4 mereka pada tahun 2019.

Sebelumnya, Peru diumumkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2021 setelah pertemuan Dewan FIFA pada 24 Oktober 2019 di Shanghai, Tiongkok.

Setelah edisi 2021 dibatalkan, Peru diberikan hak tuan rumah untuk edisi berikutnya pada tahun 2023.

Namun, setelah diskusi ekstensif antara Federasi Sepak Bola Peru dan FIFA tentang kelayakan tuan rumah Peru yang disebabkan oleh kerusakan infrastrukturnya,

Peru mengundurkan diri sebagai tuan rumah pada 3 April 2023, dengan FIFA mengumumkan pembukaan segera tender hak tuan rumah pengganti.

Indonesia diumumkan jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023.