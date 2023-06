Jadwal Liga 1 Musim 2023/2024 Lengkap, Mulai Pekan 1–34, Bali United vs PSS Sleman di Laga Pembuka

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal lengkap Liga 1 musim 2023/2024 selama 34 pekan, live di Indosiar dan live streaming Vidio.com.

Pertandingan Liga 1 2023/2024 dibuka dengan laga Bali United vs PSS Sleman di Stadion I Kapten Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada 1 Juli 2023 pukul 15.00 WIB mendatang.

Simak juga jadwal laga big match Liga 1, Persija, Persib Bandung, Persebaya, dan juara bertahan PSM Makassar selama musim 2023/2024.

Berikut jadwal lengkap Liga 1 2023/2024

Pekan 1

1/7/2023 Pukul 15.00 WIB – Bali United vs PSS

1/7/2023 Pukul 19.00 WIB – Persis Solo vs Persebaya

2/7/2023 Pukul 15.00 WIB – Dewa United vs Arema FC

2/7/2023 Pukul 15.00 WIB – Persib vs Madura United

2/7/2023 Pukul 19.00 WIB – Persija vs PSM

2/7/2023 Pukul 19.00 WIB – Barito Putera vs Persita

3/7/2023 Pukul 15.00 WIB – Rans Nusantara vs Persikabo 1973

3/7/2023 Pukul 15.00 WIB – Persik vs Borneo FC

3/7/2023 Pukul 19.00 WIB – PSIS vs Bhayangkara FC

Pekan 2

7/7/2023 Pukul 15.00 WIB – PSS vs Persis Solo

7/7/2023 Pukul 19.00 WIB – Arema FC vs Persib

8/7/2023 Pukul 15.00 WIB – Persita vs PSIS

8/7/2023 Pukul 15.00 WIB – Persebaya vs Barito Putera

8/7/2023 Pukul 15.00 WIB – PSM vs Dewa United

8/7/2023 Pukul 19.00 WIB – Borneo FC vs Bali United

9/7/2023 Pukul 15.00 WIB – Madura United vs Persik

9/7/2023 Pukul 19.00 WIB – Persikabo vs Persija

9/7/2023 Pukul 19.00 WIB – Bhayangkara FC vs Rans Nusantara

Pekan 3

14/7/2023 Pukul 15.00 WIB – Barito Putera vs PSS

14/7/2023 Pukul 15.00 WIB – Persikabo vs PSM

14/7/2023 Pukul 19.00 WIB – Persib vs Dewa United

15/7/2023 Pukul 19.00 WIB – Persis Solo vs Borneo FC

15/7/2023 Pukul 15.00 WIB – Persik vs Arema FC

15/7/2023 Pukul 19.00 WIB – Bali United vs Madura United

15/7/2023 Pukul 15.00 WIB – Rans Nusantara vs Persita

16/7/2023 Pukul 15.00 WIB – PSIS vs Persebaya

16/7/2023 Pukul 19.00 WIB – Persija vs Bhayangkara FC

Pekan 4

21/7/2023 Pukul 15.00 WIB – Borneo FC vs Barito Putera

21/7/2023 Pukul 19.00 WIB – Dewa United vs Persik

21/7/2023 Pukul 15.00 WIB – PSS vs PSIS

21/7/2023 Pukul 19.00 WIB – Arema FC vs Bali United

22/7/2023 Pukul 19.00 WIB – Bhayangkara FC vs Persikabo

22/7/2023 Pukul 15.00 WIB – Persita vs Persija

22/7/2023 Pukul 19.00 WIB – PSM vs Persib

23/7/2023 Pukul 19.00 WIB – Madura United vs Persis Solo

23/7/2023 Pukul 15.00 WIB – Persebaya vs Rans Nusantara

Pekan 5

28/7/2023 Pukul 15.00 WIB – PSIS vs Borneo FC

28/7/2023 Pukul 15.00 WIB – Persikabo vs Persita

28/7/2023 Pukul 19.00 WIB – Persik vs Persib

29/7/2023 Pukul 15.00 WIB – Bali United vs Dewa United

29/7/2023 Pukul 19.00 WIB – Bhayangkara FC vs PSM

30/7/2023 Pukul 15.00 WIB– Rans Nusantara vs PSS

30/7/2023 Pukul 15.00 WIB – Persija vs Persebaya

30/7/2023 Pukul 19.00 WIB – Persis Solo vs Arema FC

30/7/2023 Pukul 19.00 WIB – Barito Putera vs Madura United